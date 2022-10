Décès de Natacha de Crombrugghe: un expert médico-légal en dit plus sur les causes de la mort

Il a évoqué les causes du décès de la Bruxelloise de 28 ans, dont le squelette a été retrouvé le 21 septembre dernier dans un canyon des Andes au Pérou . La touriste belge était portée disparue depuis le 24 janvier.

Dany Humpire Molina a confié au journal El Popular que Natacha a été tuée "d'un coup violent à l'avant du crâne". Il a confié qu'aucune autre partie du corps de la Bruxelloise n'avait été trouvée, mis à part le crâne et quelques restes du squelette qui ont permis de mener des recherches ADN et d'identifier les membres comme étant ceux de Natacha de Crombrugghe. "Le corps s'est retrouvé entre les rochers et sous l'eau. A cause de la force de l'eau, il a été gravement endommagé."

L'expert judiciaire n'exclut pas que la touriste belge ait été agressée mais c'est impossible de l'affirmer pour autant. "Cela nécessite encore plus de recherches sur les restes du corps", a-t-il confié.

Un selfie mortel?

Nos confrères péruviens ont également interrogé Joel Quicana, un secouriste expérimenté, qui a aidé à retrouver Natacha de Crombrugghe. "Je pense qu'elle est tombée alors qu'elle se tenait sur l'un des deux ponts qui enjambent le fleuve : le Tapay ou le Yaguar. Je pense qu'elle voulait prendre un selfie et est tombée. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Si elle était tombée d'une falaise, nous aurions certainement trouvé des traces de la chute. Mais il n'y en avait pas", a-t-il postulé.

Nos confrères de Het Laatste Nieuws indiquent que les parents de Natacha de Crombruggheont, comme promis, offert la récompense de 15.000 dollars, soit 15.500 euros, aux trois frères qui ont trouvé la dépouille de la Bruxelloise alors qu'ils pêchaient.