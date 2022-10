Des faux billets de 20 euros circulent en Flandre : voici comment les reconnaître

C'est en Flandre Occidentale que la police de Kouter a repéré une cirulation de faux billets de 20 euros. Elle souhaite avertir la population de cette arnaque qui circule actuellement dans le nord du pays.

Comment faire la différence avec les vrais billets de 20 euros ? La réponse se trouve sur le côté du billet bleu. Sur les faux billets, une phrase est inscrite. "This is not legal. It is to be used for motion props", ce qui signifie : “Ceci n’a pas de valeur légale. Il doit être utilisé uniquement comme accessoire de cinéma”. Un autre élément permet de les distinguer des vrais billets, le sigle "Movie Money" sous le drapeau européen.

Seulement, ce détail n'est pas forcément marquant si l'on n'y prête pas attention. La police explique aussi qu'il n'est pas difficile de se procurer ce genre de billets qui posent un véritable problème dans l'Union européenne.

Que faire en cas de possession de ces faux billets ?

Si vous payez avec cette fausse monnaie, vous risquerez des sanctions. Il est toujours possible de rendre les faux billets à la police, en expliquant comment ces billets sont arrivés jusqu'à votre poche.