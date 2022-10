Les policiers impliqués dans la mort de Sabrina et Ouassim seront jugés pour homicide involontaire, "un pas un avant vers la fin de l'impunité policière"

"C'est une première et grande victoire, on est très contents et c'est un immense soulagement pour la famille",

se réjouit Maître Loïca Lambert, qui assure la défense de la famille de Sabrina, à l'annonce du renvoi des trois policiers impliqués dans la mort de Sabrina devant le tribunal de police. Pour rappel, Sabrina et Ouassim sont décédés suite à une collision avec une voiture de police stationnée à la sortie du tunnel Louise, à l'été 2017. Quelques minutes plus tôt, une autre voiture de police avait déclenché une course-poursuite à vive allure à leur encontre pour une vitesse excessive et l'absence de chaussures adaptées à la moto que Ouassim conduisait.

"C'est un pas en avant vers la fin de l'impunité policière", analyse l'avocate. Elle souligne tout de même que la famille a du mener un combat acharné pendant cinq ans, avec une débauche d'énergie importante, pour en arriver là."C'est un soulagement, mais c'est une demi-victoire, analyse Samira Benallal, la tante de Sabrina. Pendant cinq ans, on du se battre. Cinq ans après la mort de deux innocents, la justice n'a pas encore rendu la vérité (...) et les trois policiers qui ont ôté deux vies travaillent encore. Si c'était l'enfant d'un juge, est-ce qu'on en serait encore là cinq ans après ?"

Jusqu'à cinq ans de prison

"La Chambre des mises en accusation a considéré qu’il y avait des charges suffisantes de culpabilité pour renvoyer les policiers devant le Tribunal, du chef d’homicide involontaire. Le Tribunal décidera si ceux-ci sont responsables de la mort de Sabrina et Ouassim, et le cas échéant, quelle peine il convient de leur donner", explique la défense de la famille de Sabrina.

Le procès sera quant à lui public, une première dans ce dossier. Un détail qui n'est pas sans importance pour la famille des victimes et leurs défenses qui réclament plus de transparence sur une thématique comme celle-ci. "On ne veut pas d'une mise en scène, mais d'un vrai procès, demande Samira Benallal. On ne veut pas d'une magistrature qui renvoie l'affaire devant le tribunal de police pour se donner bonne conscience."