Qui est Flor Bressers, alias le coupeur de doigt, le baron de la drogue belge ?

Le baron de la drogue Flor Bressers, connu sous le nom de "coupeur de doigt", vient d'être extradé ce vendredi de la Suisse vers la Belgique. L'homme âgé de 36 ans dirigeait l'un des plus important cartels de drogue dans notre pays à Anvers depuis Dubaï. Il a été arrêté en février dernier en Suisse mais son extradition a toujours été refusée. En cause, la surpopulation carcérale et les conditions jugées inhumaines dans les établissements pénitentiaires. "Son arrestation est le résultat d'une chasse à l'homme intensive de plusieurs mois", avait à l'époque déclaré le parquet d'Anvers.

Mais d'où lui vient son surnom, quand est-ce que Flor Bressers a débuté sa carrière de criminel ? L'homme qui a fait partie des personnes les plus recherchées d'Europe possède un lourd CV.

Originaire de la ville de Lommel dans le Limbourg, Flor Bressers a la particularité d’être diplômé en… criminologie. Sa dernière adresse connue est située à Brasschaat. La première fois que son nom a été cité dans un cadre judiciaire remonte à 2010 pour des faits de violences. Il était alors un jeune homme d’une vingtaine d’années connu pour des faits de vol à main armée. Très vite, il passe à la vitesse supérieure et enchaine les délits. Il est lié à deux affaires de drogue. La première a eu lieu à Dendermonde, où des containers remplis de riz ont été saisis. Ceux-ci avaient été commandés par un consul belge en Moldavie et l’expéditeur des containers a été retrouvé mort sur une plage de Guyane, une balle dans la tête. Il a également été recherché pour l’introduction clandestine de plusieurs containers avec de la drogue, notamment par l'intermédiaire de la société anversoise Kriva Rochem.

En 2016, il hérite de son surnom de "coupeur de doigt" lors d'une prise d'otage, après avoir coupé au sécateur l'index d'un trafiquant de drogue néerlandais qui avait fait échouer une livraison vers l’Angleterre. S'il a finalement été acquitté pour ces faits, le surnom lui colle malgré tout encore aux baskets. S'il a longtemps réussi à rester à l’abri de la justice, il a finalement été identifié grâce au craquage d’Encrochat et Sky ECC et a rejoint la liste des criminels les plus recherchés par Europol.

Le 12 mars 2020, Flor Bressers a été condamné à quatre ans de prison par la cour d'appel d'Anvers pour des faits de vol avec violences en bande, extorsion en bande avec armes et pour la prise d’otage et les mauvais traitements infligés au trafiquant de drogue néerlandais en février 2016. Après avoir payé une caution de 10 000 euros, il en a profité pour s'enfuir à Dubaï afin d'échapper à la justice. Plus récemment, Flor Bressers a également été suspecté d'être impliqué dans la tentative d'enlèvement déjouée du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Des accusations que le principal intéressé a toujours niées.

Finalement, le criminel a été arrêté le 16 février 2022 à Zurich où il résidait secrètement avec sa femme néerlandaise et leur enfant. Il a alors introduit tous les recours possibles contre son transfert en Belgique. Néanmoins, les tribunaux suisses ont rejeté toutes ses demandes et le "coupeur de doigt" est finalement arrivé en Belgique ce vendredi matin où il a rejoint sa cellule en prison.