Abandon d'armes: le greffe du tribunal clarifie la situation, il n'est pas compétent

Le député Philippe Pivin (MR) s'est inquiété du problème qui se pose dans les commissariats de police bruxellois où des particuliers viennent se défaire d'armes volontairement, par exemple dans le cadre d'une succession ou d'une situation de crise dans une famille. Les bureaux de police ne seraient plus en mesure de les faire détruire et doivent donc les entreposer sans disposer de solution. Un imbroglio s'est créé autour de ce problème où police et justice se renvoient la balle.

Selon le parlementaire, en vertu d'une circulaire du ministre de la Justice de 2011, ces armes doivent être déposées au greffe du tribunal qui ensuite les transmet au Banc d'épreuve des armes à feu de Liège pour les détruire. Or, depuis peu, le greffe refuserait ces armes.

Interrogé sur ce point, le tribunal de première instance a apporté des précisions. Une circulaire du Collège des procureurs généraux de 2021 règle la question. Si une arme fait l'objet d'un abandon volontaire, hors d'une procédure judiciaire -on parle dans ce cas d'une saisie administrative-, elle n'est pas acceptée par le greffe dont le rôle se limite aux armes saisies dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Le tribunal renvoie donc vers les services de police. "Il revient en réalité aux services de police de conserver et d'organiser la destruction des armes ayant fait l'objet d'un abandon volontaire dans le cadre d'une procédure administrative. Il est prévu à cet égard dans la Circulaire qu'elle peut faire appel à une firme privée agréée pour le transport. Malgré ces directives très claires, les services de police souhaitent pouvoir déposer au greffe les armes saisies administrativement car ils éprouvent des difficultés pour les faire détruire. Ce dépôt ne rentre, cependant, pas dans les missions du greffe qui s'y oppose donc. Celui-ci n'a, en tout état de cause, pas la capacité, vu la carence persistante des moyens octroyés au tribunal, d'effectuer cette tâche qui ne lui revient pas", a-t-on expliqué au tribunal de première instance.

Le tribunal se dit "conscient des difficultés rencontrées par les services de police qui sont amenés à conserver les armes saisies administrativement sans possibilité de les détruire aisément" mais renvoie ceux-ci vers leurs autorités hiérarchiques.

Une solution temporaire avait été trouvée via la police fédérale qui faisait détruire ces armes à Gand dans les hauts fourneaux, mais elle n'a pas duré, a encore indiqué le député. Interrogée sur ce point, la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a reconnu le problème qui se posait... mais a renvoyé vers les greffes des tribunaux qui doivent, selon elle, les prendre en charge.

"Les installations de la police intégrée ne sont pas prévues pour le stockage d'armes et de munitions autres que le matériel de service. Par ailleurs, la destruction d'armes civiles par la police fédérale n'est pas prévue légalement, hors période d'amnistie", avait-elle ajouté en commission de la Chambre le mois dernier.