Un policier bruxellois propose ses services comme travailleur du sexe pour 200 euros/heure: "Un pari entre amis"

La police bruxelloise a ouvert une enquête sur l'un de des inspecteurs de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles qui a posté une annonce sur le site pour adultes Quartier Rouge. Aussitôt que l'annonce ait été signalée au chef de corps, ce dernier a réclamé qu'une enquête soit menée.

L'inspecteur bruxellois proposait ses services en tant que travailleur du sexe contre 200 euros de l'heure, ce qui est contraire à la déontologie de la police. Dans son annonce, le policier se présente comme gigolo et se dit prêt à offrir ses services aux filles, aux femmes ainsi qu'aux couples. Il a également joint des photos sur lequel il est nu et reconnaissable. “Je me déplace partout en Belgique, au Luxembourg et dans le nord de la France”, écrit-il dans l'annonce.

Nos confrères d'HLN, qui ont contacté le policier, avancent que le policier est facilement reconnaissable via ses tatouages. Qui plus est, il a inscrit son vrai numéro de téléphone dans l'annonce.

Actuellement en congé-maladie, le policier a confié qu'il s'agissait d'un pari entre amis et qu'il ne comptait pas aller jusqu'au bout de la démarche.

Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police bruxelloise, a confirmé l'infraction de l'inspecteur. "Aucune activité complémentaire ne peut être exercée en conflit avec la neutralité et la déontologie de la police”, commente-t-elle.

L'annonce a été retirée par le policier.