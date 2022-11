Un ex-CD&V condamné à six mois de prison avec sursis pour incitation à la haine

Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné mercredi Hassan Aarab (52 ans), ancien conseiller communal CD&V à Deurne, à six mois de prison avec sursis et une amende de 800 euros pour incitation à la haine. Il avait tenu des propos antisémites sur Facebook en avril dernier.

Hassan Arab avait reconnu avoir tenu ces propos, tout en prétendant ne pas avoir eu de mauvaises intentions.

Les faits "démontrent un manque total de respect pour un certain groupe de la population", a souligné le tribunal. "De tels messages incendiaires sont non seulement très offensants pour la communauté visée, mais ils dressent également les gens de diverses origines les uns contre les autres et ont un impact destructeur sur la qualité de vie dans notre société."

M. Aarab a démissionné de son poste de conseiller communal l'année dernière et a également quitté le CD&V après qu'une autre publication Facebook a été révélée, dans laquelle il comparait le drapeau israélien au drapeau nazi.