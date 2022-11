Le procureur général livre son rapport sur l'attaque des policiers à Schaerbeek : "le parquet de Bruxelles a pris le signalement au sérieux"

Le procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle, a rendu son rapport ce lundi matin au ministre de la Justice et à la Chambre, devant laquelle Vincent Van Quickenborne et Annelies Verlinden vont s'expliquer cet après-midi, après l'attaque au couteau contre des policiers à Schaerbeek.

Selon le rapport que Le Soir et Het Nieuwsblad ont dévoilé, le parquet a pris au sérieux le cas de Yassine M. "Le parquet de Bruxelles a pris le signalement au sérieux, l’a traité de manière professionnelle et responsable et la décision prise a été réfléchie et pesée", déduit Johan Delmulle.

Les menaces que Yassine M. a proféré au commissariat d'Evere, où il s'est rendu le jeudi matin, visaient bien la police, malgré des propos confus. "Il me dit qu’il a une haine contre la police et que suite à cette haine, il a/il a eu plusieurs fois envie de faire des attentats contre la police. (…) Il précise qu’il ne veut pas avoir ce genre d’idées, qu’il a besoin d’aide. Il souhaite avoir une vie normale, se marier, avoir des enfants", est-il écrit dans le document, sur témoignage d''un agent.

La magistrate a été de suite saisie. Mais la décision de ne pas l'interpeller à été prise collégialement. La magistrate a pris contact avec son collègue pour le grand banditisme et le terrorisme, qui lui-même a pris contact avec un troisième référent en terrorisme, car Yassine M. était connu pour radicalisation. Ce dernier a pris attache pour avis avec la cellule spécialisée en radicalisme de la zone de police Bruxelles-Midi.

Il a tout de même été ordonné à la police de transférer Yassine M. au service psychiatrique de Saint-Luc, ce qui a été fait. Le patient a été laissé dans la salle d'attente mais, quand le personnel hospitalier est venu le chercher 20 minutes plus tard, il avait disparu. Les infirmières n'ont pas été prévenues par les agents de la potentielle dangerosité du patient.