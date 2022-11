Policier tué à Schaerbeek: la Chambre tiendra des auditions

Les commissions de la Justice, de l'Intérieur et de la Santé de la Chambre tiendront des auditions à la suite du meurtre d'un policier à Schaerbeek. Elles se concentreront sur les trois thèmes mis en jeu par cette affaire: la police, la magistrature et les services hospitaliers. Les travaux devraient commencer le plus rapidement possible mais en raison de l'agenda chargé d'ici à la fin décembre, rien n'indiquait toutefois que ces auditions puissent encore avoir lieu cette année.