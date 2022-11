Procès des attentats de Bruxelles: le box des accusés est prêt

Le nouveau box des accusés, où neuf d'entre eux se tiendront pendant le procès des attentats de Bruxelles et Zaventem, est prêt depuis le 14 novembre et a été présenté à la presse mercredi.

La version précédente du dispositif avait été rejetée par les avocats de la défense lors du faux départ du procès il y a plusieurs semaines et la présidente de la cour avait rendu un arrêt obligeant sa modification.

Le procès devait en effet débuter le 10 octobre dans le Justitia à Haren, avec la composition du jury. A l'époque, neuf box individuels avaient été édifiés, mais les avocats de la défense affirmaient entre autres que ceux-ci bafouaient les droits de leurs clients.

Dans un arrêt rendu le 16 septembre, la présidente de la cour a ordonné la modification du dispositif, donnant pour exemple le grand box utilisé lors du procès des attentats de Paris.

Et le nouveau box en est en effet une copie. Les neufs accusés se trouveront ensemble, derrière trois grandes vitres entrecoupées de deux bandes horizontales non vitrées leur permettant de s'entretenir avec leurs avocats d'une part, et de s'adresser à la cour sans que leur visage soit obstrué de l'autre, a précisé le porte-parole de la cour d'assises, Luc Hennart.

Selon lui, seul le plancher a été conservé de les anciens box. Il est "personnellement convaincu" que le procès pourra bien commencer le 5 décembre, avec près de deux mois de retard. Le jury doit être composé mercredi prochain, le 30 novembre.

"Le box correspond à ce qui se trouvait dans l'arrêt de la présidente", affime M. Hennart. "Je suis personnellement persuadé qu'il n'y aura plus de débat à ce sujet. Mais si la défense ou le ministère public n'est pas d'accord, ils devront présenter leurs arguments."

M. Hennart indique que les barreaux francophone et néerlandophone sont venus voir le dispositif. "Ils avaient l'air satisfait", affirme-t-il.