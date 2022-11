Procès des attentats à Bruxelles: des victimes convoquées comme... candidats-jurés

Plusieurs victimes des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 ont reçu, par erreur, une convocation comme candidats pour intégrer le jury du procès sur les attaques terroristes qui se tiendra à Bruxelles dès le 5 décembre, a admis le porte-parole de la cour d'appel de Bruxelles dans le cadre de ce procès, Luc Hennart, aux médias flamands Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad.

La faute reviendrait à l'un des nombreux huissiers engagés par la Justice pour gérer l'organisation du procès. Ces derniers sont chargés de convoquer un millier de candidats-jurés mais aussi près d'un millier de parties civiles. La première page des documents destinés aux jurés s'est accidentellement retrouvée mêlée aux documents destinés à plusieurs victimes.

L'erreur reste toutefois limitée, selon Luc Hennart, et environ cinq personnes ont pris contact avec le greffe pour signaler l'erreur. "On a pu les rassurer. Une partie civile ne peut pas devenir juré", a souligné le porte-parole et ancien magistrat.

Le procès des attentats à Bruxelles débutera mercredi, devant la cour d'assises de Bruxelles, avec le tirage au sort des jurés. Douze jurés ainsi que 24 remplaçants devront être désignés. Au total, 1.000 candidats potentiels ont été convoqués et plus de 300 d'entre eux ont déjà été exemptés. Les débats commenceront ensuite le lundi 5 décembre à 09h00.

