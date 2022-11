Procès des attentats de Bruxelles: composition du jury, mode d’emploi

“Tout est dans l'action et dans l'organisation. Et non dans l'émotion” : le témoignage d'un médecin urgentiste au sujet des attentats de Bruxelles

Chef de service adjoint des urgences aux Cliniques universitaires Saint-Luc, le Dr Maximilien Thoma était en route vers l'hôpital quand il a entendu à la radio, dans sa voiture, que quelque chose de grave se passait à Bruxelles...