Croquis de justice: l’argent qui brûle les doigts des Thénardier

C’est une affaire qui est "remontée" via une dénonciation anonyme. Ce n’est pas très glorieux, mais les faits ne le sont pas davantage. Cela se passe dans un huis clos du Borinage. Une dame, récemment veuve, fait une chute. Hospitalisée puis placée dans une institution, elle est in fine recueillie par ses voisins (Alain et Françoise(*)). Un geste d’apparente solidarité qui va bien vite se transformer en abus de faiblesse. En effet, Madeleine(*), la voisine, souffre du syndrome de Korsakoff, une maladie neurodégénérative souvent due à un abus sévère d’alcool. Bref, Madeleine ne va pas bien du tout et trouve chez Alain et Françoise...

