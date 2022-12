Procès des attentats à Bruxelles: l'audience débute sans la foule des grands jours, une jurée absente

La présidente de la cour d'assises, Laurence Massart, donnera ce mardi la parole aux deux procureurs fédéraux pour la lecture de leur acte d'accusation. Cette lecture s'étalera sur plusieurs jours, jusqu'à jeudi, étant donné la longueur du document, environ 500 pages.

”Sang qui bouillonne", "conditions pitoyables", génuflexions à nu: au procès des attentats, des accusés menacent de garder le silence

Dans ce procès hors normes, annoncé pour six à neuf mois d'audiences, dix hommes sont accusés, dont un, Oussama Atar, fait défaut. Il serait mort en Syrie. Les neuf autres sont Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi, Smail Farisi et Ibrahim Farisi. Les huit premiers sont accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d'assassinat terroriste sur 695 personnes. Le neuvième ne doit répondre que de participation aux activités d'un groupe terroriste.

L'une des jurées effectives fait défaut et sera remplacée par un juré suppléant

La deuxième jurée effective faisait défaut mardi, couverte par un certificat médical, à l'ouverture de l'audience du deuxième jour du procès des attentats commis à Bruxelles le 22 mars 2016. La présidente du tribunal, Laurence Massart, a prononcé le remplacement de celle-ci par un juré suppléant dans la foulée. Il reste donc désormais 21 suppléants.

Le premier juré effectif a également signalé avoir reconnu un nom, la veille, lors de l'identification des parties civiles. Il s'agissait vraisemblablement de l'ex-mari de l'une des victimes. Il a cependant précisé ignorer que cette personne s'était portée partie civile, ne plus l'avoir vue depuis six ans et ne pas connaitre la victime elle-même. Ce juré a considéré être toujours apte à siéger. Laurence Massart a interrogé le parquet et la défense à ce sujet, mais tout deux ont déclaré n'avoir pas d'objection à ce que le juré concerné soit maintenu.

Lundi, lors de l'ouverture officielle du procès, deux jurés suppléants avaient déjà fait défaut. Le jury est donc désormais composé de 12 jurés effectifs et 21 jurés suppléants qui devront assister à l'ensemble des audiences de ce procès prévu pour six à neuf mois.