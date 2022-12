Procès des attentats de Bruxelles: Abdeslam et d'autres accusés quittent la salle d'audience en signe de protestation

"Depuis six ans et demi, je proclame mon innocence", a également déclaré El Haddad Asufi. "Nous n'avons pas les moyens de nous exprimer. Ils font tout pour que nous nous cassions psychologiquement. Il est impossible de vivre dans ces conditions. Je veux me défendre ici, mais ce n'est pas possible de cette façon."

El Haddad Asufi, qui est resté le dernier des cinq dans la salle, a demandé qui détermine "qu'il est si dangereux qu'il doit se déshabiller devant trois hommes chaque jour ?". El Haddad Asufi, accusé d'avoir fourni une assistance logistique à la cellule terroriste et d'avoir aidé à identifier des cibles, souhaite comparaître devant le tribunal en tant qu'homme libre.

La présidente du tribunal, Laurence Massart, a rappelé que ses pouvoirs sont limités à la salle d'audience elle-même. "Mais on vous entend, on espère que tout se passera bien", a-t-elle dit, lors d'un bref échange de mots avec l'accusé. L'accusation s'est également dite choquée qu'il y ait des caméras au-dessus des toilettes. Mais des enquêtes ont révélé que ces mesures ne viseraient pas les toilettes elles-mêmes.

L'avocate d'Abdeslam, Delphine Paci, a ensuite pris la parole et a déclaré que, suite à la mise en demeure du ministre de la Justice mardi, elle avait reçu une réponse. "Mais cela montre que peu de choses vont changer", a-t-elle déclaré. Les mesures de sécurité contestées, telles que la fouille à nu, la musique forte et le bandeau sur les yeux pendant les transferts, resteraient donc en place. La présidente Massart a ensuite promis de faire pression pour des changements dans une lettre.