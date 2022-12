Les procureurs fédéraux ont abordé, au travers de la lecture de leur acte d'accusation, devant la cour d'assises de Bruxelles, lundi, tout ce qui concerne, à leurs yeux, l'implication de l'accusé Bilal El Makhoukhi dans les attentats du 22 mars 2016. Cet homme avait été condamné dans le dossier Sharia4Belgium, après avoir dû être amputé d'une jambe à son retour de Syrie. Il est accusé d'avoir joué un rôle logistique essentiel dans les attentats à Bruxelles. Le dénommé Abou Imrane dont il est question sur des documents audio retrouvés dans la planque de la rue Max Roos à Schaerbeek est un ami d'Hervé Muhirwa Bayingana, selon les déclarations d'Osama Krayem. Il précise qu'il ne l'a rencontré qu'une seule fois, après les attentats, dans la planque de la rue du Tivoli à Laeken.

Il est également question d'Abou Imrane dans une note de la Sûreté de l'État du 7 octobre 2019. Celle-ci fait état d'une conversation, le 10 mai 2016, surprise entre Mohamed Abrini et Mehdi Nemmouche, en prison. Abrini affirme à l'auteur de l'attentat au Musée Juif de Belgique que Najim Laachraoui a laissé les armes à Abou Imrane. "Et tu sais c'est qui? [...] C'est celui qui a été arrêté avec une jambe en moins [...] Makoukki", lui dit-il.

Par ailleurs, selon Mohamed Abrini dans ses auditions à la police, c'est bien un certain "Makoukki" qui est entré en possession des armes de la cellule.

Des enregistrements audio des membres de la cellule terroriste ont également été retrouvés sur un ordinateur, qui avait été jeté dans une poubelle près de la planque de la rue Max Roos à Schaerbeek. L'un d'eux concerne Abou Imrane. "Le document 'message audio', enregistré le 21 mars 2016 à destination d'Abou Ahmed [Oussama Atar], reprend de manière détaillée les éléments relatifs à ces armes: On a laissé, tu vois, Imrane, on lui a laissé la façon de te contacter. C'est un frère de confiance tu vois. Il est vraiment bien, Dieu soit loué. Il a été là-bas. Il a été au Sham. Il a travaillé avec nous etc. [...]", expose l'acte d'accusation.

Bilal El Makhoukhi a admis qu'il utilisait ce surnom d'Abou Imrane lorsqu'il combattait en Syrie, mais il a toujours nié être l'Abou Imrane dont parle Najim Laachraoui dans cet enregistrement.

Bilal El Makhouhki semble s'être radicalisé dès l'âge de 20 ans

Bilal El Makhoukhi est âgé de 33 ans et possède la double nationalité belge et marocaine. Il a grandi avec trois frères, un père ouvrier dans le bâtiment et une mère femme au foyer. La famille a vécu à Bruxelles dans le quartier Anneessens puis dans le quartier des Marolles.

Côté scolarité, Bilal El Makhoukhi a été renvoyé de plusieurs établissements en raison de problèmes de comportement. Il n'a pas terminé son cursus scolaire et a commencé à travailler avec son père dans le secteur du bâtiment. Il a ensuite travaillé à divers endroits comme intérimaire ou au noir, sans jamais vraiment trouver d'emploi fixe.

C'est lorsqu'il atteint l'âge de 20 ans qu'il commence à s'intéresser un peu plus à l'islam et qu'il se rapproche des milieux radicaux. En octobre 2012, il part en Syrie sans avertir sa famille. Il y intègre le groupe Maglis Shura al-Mujahidin dans lequel se trouvent de nombreux autres combattants de nationalité belge, notamment Abdel Hamid Abaaoud. El Makhoukhi y apprend l'arabe et s'entraîne au combat avec Najim Laachraoui.

Après avoir été gravement blessé à la jambe droite par un tir, l'accusé revient en Belgique le 7 décembre 2013, où il a été amputé sous le genou. Dès le 8 décembre, il est incarcéré à la prison de Bruges. Il est libéré sous conditions le 25 février 2014.

Le 9 janvier 2015, il reçoit sa prothèse et les soins médicaux nécessaires l'empêchent de réaliser son projet de repartir en Syrie. Le 11 février, il est condamné à une peine de 5 ans de prison par le tribunal correctionnel d'Anvers, dans le dossier Sharia4Belgium, pour avoir participé aux activités d'un groupe terroriste.

En mai suivant, il commence à purger sa peine sous la modalité du bracelet électronique, ce qui lui permet de sortir de chez lui entre 08h00 et 12h00 la semaine et entre 08h00 et 18h00 le week-end. L'enquête révèle qu'il se rend surtout dans des salles de sport près de chez lui, à Laeken et à Schaerbeek. Mais ce régime de détention avantageux ne lui sera plus octroyé à partir du 15 mars 2016, parce qu'il n'a pas respecté toutes ses conditions.

Une clé USB suspecte

Les procureurs fédéraux ont évoqué, lundi, dans le chapitre de leur acte d'accusation consacré aux indices de culpabilité d'Ali El Haddad Asufi, la découverte d'une clé USB suspecte chez ce dernier. Elle contenait plusieurs messages d'adieu enregistrés par Ibrahim El Bakraoui, qui s'est fait exploser à l'aéroport le 22 mars 2016. Cette clé USB avait échappé aux enquêteurs lorsqu'ils ont perquisitionné pour la première fois le domicile d'Ali El Haddad Asufi, le 24 mars 2016. C'est donc lors de la seconde perquisition qu'ils ont pu mettre la main dessus. "Ali El Haddad Asufi avait pris soin d'y coller une étiquette RCCU [Regional Computer Crime Unit NDLR], préalablement apposée sur une autre clé saisie puis restituée, donnant l'impression qu'elle avait déjà été analysée par ce service", mentionne l'acte d'accusation.

Cette clé USB a été connectée à l'ordinateur retrouvé rue du Dries ainsi qu'à l'ordinateur retrouvé rue Max Roos. Elle contenait six fichiers créés le 21 mars 2016, veille des attentats. Il s'agit de messages d'adieu, enregistrés par Ibrahim El Bakraoui, à destination de diverses personnes. Il ne donne aucun nom des personnes à qui il s'adresse et s'en explique: "on va pas citer de nom comme ça, on sait jamais où cet audio il va arriver, mais le frère inchallah qui va vous le faire écouter normalement... Il sait à qui il doit le faire écouter".

L'enquête fait un lien entre Ali El Haddad Asufi et les armes

Après le constat de l'absence d'une jurée suppléante lundi matin et le départ de l'ensemble des accusés détenus, les procureurs fédéraux ont repris, lundi matin, la lecture de leur acte d'accusation. Ils ont évoqué un lien possible entre l'accusé Ali El Haddad Asufi et l'acheminement d'armes pour la cellule terroriste. Le procès a repris, lundi matin, au Justitia, à Haren, avec le constat de l'absence d'une jurée suppléante, souffrante, et son remplacement. L'absence de l'accusé Salah Abdeslam a également été notifiée, alors qu'il est également souffrant. L'ensemble des accusés détenus, installés dans le box, a ensuite décidé de retourner en cellule et de ne pas assister à la poursuite de la lecture de l'acte d'accusation.

Le procureur fédéral, Bernard Michel, est revenu sur la découverte, par les enquêteurs, d'un message vocal interpellant, laissé le 15 mars 2016 à 16h59, dans lequel un dénommé Anass A. fait savoir à son cousin, l'accusé Ali El Haddad Asufi, qu'il n'y a "rien de ce qu'il avait demandé". Anass A. déclare: "cousin, à propos de ce que tu cherches, il n'y a rien, il n'y a rien, tu peux perdre espoir".

"Il faut relever", précise l'acte d'accusation, "qu'Anass A. est actuellement poursuivi aux Pays-Bas, non pas pour trafic de stupéfiants, mais bien pour avoir vendu des armes en relation avec une entreprise terroriste". Pour l'accusation, "ces éléments démontrent qu'Ali El Haddad Asufi s'est bien rendu aux Pays-Bas [le 28 octobre 2015, d'après l'enquête de téléphonie NDLR] pour y acheter des armes pour la cellule terroriste responsable des attentats à Paris, accompagné d'Ibrahim El Bakraoui [l'un des kamikazes de l'aéroport, NDLR], et qu'il a encore recherché d'autres armes pour la cellule responsable des attentats à Bruxelles".

La fouille du véhicule d'Ali El Haddad Asufi a par ailleurs permis la découverte d'un certificat médical faxé à son employeur en janvier 2016, au dos duquel il était écrit: "Remington 1911 cal 45" et "CZ Zastava 7.65". Ce dernier est "l'arme retrouvée à côté du cadavre de Najim Laachraoui", précise l'acte d'accusation.

Les jurés suppléants pourront finalement aussi assister au briefing de la DSU

Les jurés suppléants au procès des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016 pourront finalement également assister à un briefing de la Direction centrale des unités spéciales (DSU) de la police fédérale. Jeudi, il avait été annoncé que seuls les 12 jurés effectifs participeraient à cette séance d'informations, comme l'ont été déjà les trois juges de la cour.

Lors de ce briefing, des informations seront données aux jurés sur la marche à suivre en cas de risque élevé de survenance d'un attentat.

Dans un premier temps, sur décision du Centre fédéral de crise, cette mise au point ne s'adressait qu'aux jurés effectifs, pas aux suppléants. Une "aberration", avait commenté jeudi Me Vincent Lurquin, l'avocat de l'accusé Hervé Muhirwa Bayingana. Les suppléants sont autant exposés aux éventuels risques de ce procès, avait-il fait valoir. Cela impliquait également qu'un "briefing" serait dispensé à chaque juré suppléant qui serait amené à remplacer un juré effectif.

Aucune menace d'attentat n'est d'actualité, avait rassuré la présidente jeudi, comparant cette séance d'informations à destination des jurés au rappel des mesures de sécurité dans les avions, soit une mesure préventive mais qui ne signifie pas qu'un risque élevé d'accident existe.

L'avocate de Salah Abdeslam, Delphine Paci, a demandé lundi matin si les avocats de la défense pouvaient également assister à ce briefing. La présidente de la cour lui a répondu par la négative.