”La Belgique a un problème mafieux aujourd’hui”

Les soupçons de corruption au Parlement européen et le travail mené par la justice belge dans cette affaire passionnent le président du tribunal de l’entreprise de Bruxelles, Paul Dhaeyer. Et pour cause, celui qui fut chargé de la section “Ecofin” au parquet de Bruxelles de 2004 à 2010, puis juge d’instruction à Charleroi entre 2010 et 2018, a longtemps traqué les criminels en col blanc.