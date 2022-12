Je veux créer mon entreprise, mais comment m’y prendre ?

Les entrepreneurs qui souhaitent se “lancer” sont noyés d’informations sur comment disposer du meilleur outil de la gestion de projets, du dernier logiciel à la pointe pour l’optimisation du temps de travail ou encore le management du personnel.

Mais finalement, c’est quoi une société et comment pratiquement est-elle constituée ?

Personne physique, personne morale, SPRL

Selon l’article 1.1. du Code des sociétés et des associations, une société est constituée par un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes, les associés, font un apport. La société a un patrimoine et a pour objet l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées. Parmi les buts de la société, il y a la distribution d’un avantage patrimonial direct ou indirect à ses associés. Pour créer sa société, il est donc question d’un acte juridique, d’une ou plusieurs personnes – associés – et d’apport.

Selon le SPF Économie, pour créer sa société, il faudrait suivre une série d’étapes – non exhaustive – parmi lesquelles on compte le choix d’un statut juridique : personne physique ou morale, et dans ce cas, il faudra encore faire le choix du type de société (anonyme, à responsabilité limitée, coopérative, …).

S’il on opte pour une société, par exemple une SRL, il faudra établir un acte constitutif dressé par un notaire et accompagné d’un plan financier. Le plan financier oblige les fondateurs à indiquer concrètement les perspectives de la société à constituer. Pas question donc d’établir un plan financier purement théorique au risque de voir la responsabilité des fondateurs engagée.

Depuis l’introduction du Code des sociétés et des associations, il n’est plus question de capital minimum. Les fondateurs doivent veiller à que la société dispose de capitaux propres de départ suffisants tenant compte de l’activité projetée.

L’acte constitutif, une fois établi, devra être déposé au greffe du Tribunal de l’Entreprise (du ressort duquel la société a son siège social) et ensuite il sera publié au Moniteur Belge et sera consultable au départ d’une recherche à la Banque Carrefour des Entreprises, véritable mine d’informations.

La société devra évidement être inscrite à la BCE et auprès de l’administration fiscale (affiliation au travers d’un numéro de TVA). Pratiquement la société devra également être affiliée à caisse d’assurances sociales et à un secrétariat social. Enfin, si la société exploite du personnel, celle-ci devra faire appel à un secrétariat social.

Précautions et passion

À cela, il faut aussi ajouter deux ingrédients clefs à la création de la société, à savoir :

- l’assistance privilégiée de professionnels du chiffre, du droit et de la vie en entreprise.

On oublie trop souvent de rappeler à ceux qui souhaitent se lancer de d’abord faire appel à des professionnels compétents et disponibles. Cela passe par un notaire, un avocat, un juriste, un comptable, un secrétariat social et ce, durant toutes les étapes de vie de la société. Tant dans des périodes florissantes que dans des périodes de difficultés, les administrateurs doivent pouvoir être conseillés utilement pour avoir une gestion administrative, comptable et fiscale qui soit la plus optimale possible. Dans le traitement des dossiers notamment en dans les faillites, trop souvent le constat est le suivant : les administrateurs n’ont pas été bien conseillés.

- Un premier exemple, la société créée par deux amis : tous deux désignés administrateurs et titulaire chacun de 50 des 100 actions de la société. La société fait beaucoup de profit, l’un des administrateurs a besoin de liquidités rapidement, l’autre préfère investir. Le conflit surgit. Compte tenu du partage 50/50, la société est complètement paralysée. Le conflit s’enlise… Un conseil : créer une société c’est comme un contrat de mariage, il faut prévoir le pire pour envisager le meilleur.

- Un second exemple : un couple décide d’ouvrir un bar. C’est le projet de leur vie. Ils n’ont aucune connaissance de gestion comptable – administrative ou fiscale. Ils font choix d’un comptable mais ne remettent pas les documents de la société et pour cause, ils confondent le patrimoine sociétal et leur patrimoine personnel. Aucune comptabilité n’a été tenue. La crise sanitaire a mis fin à l’activité de la société. Les administrateurs décident de consulter un avocat qui leur conseillent de faire aveu de faillite.

- Un dernier exemple : la société déclarée en faillite exploitait un snack. Les fonds propres de la société étaient négatifs. Conformément à l’ancien article 332 du Code des sociétés (devenu l’article 5 : 153 du Code des sociétés et des associations), il appartient aux administrateurs de convoquer une assemblée générale et d’établir un rapport spécial sur la poursuite de l’activité. D’abord, le rapport doit être joint à la déclaration fiscale – trop souvent en pratique – ce n’est pas le cas. Ensuite, le rapport ne doit pas se contenter de prescrire de “simples” suggestions. L’obligation d’établir le rapport résulte de la gravité de la situation et il convient de définir les manières d’en sortir ce qui doit permettre à l’assemblée générale de croire en l’avenir dans une perspective réaliste d’un an. Dans le cas d’espèce, les administrateurs proposaient d’augmenter les heures d’ouverture du snack. Un tel rapport est insuffisant.

Le recours à des tiers professionnels doit donc être un réflexe pour les administrateurs dans tous les actes et/ou passages importants de la société.

- d’autre part, et c’est l’essence-même de l’activité en société, il faut être animé par la volonté d’entreprendre.

Être bien conseillé

Il ne suffit pas d’avoir la bonne idée ou le bon concept, il faut avoir la volonté et la capacité de les réaliser. Il faut garder à l’esprit qu’il existe plusieurs responsabilités (civile et pénale) qui pèsent sur les épaules des administrateurs. Lors des descentes de faillite, les administrateurs que l’on rencontre on souvent en réponse : “je ne savais pas” ou “j’ignorais”. Le simple fait de ne pas savoir peut, pour les administrateurs de société, être consécutif de fautes de gestion. Créer une société c’est un véritable projet de vie qui demande un investissement personnel et un engagement continu.

Pour conclure, je citerais un juge consulaire qui, à l’occasion d’une audience de plaidoiries, avait indiqué au conseil de l’ancien administrateur de la société faillie – et je ne l’oublierais jamais – “quand on joue dans la cour des grands, on assume les règles des grands ! ”

* Le titre original de cette publication est : Clefs de réflexion autour de la création de société(s)

Qui est Me Sophie Vanhomwegen

Sophie Vanhomwegen est avocate au Barreau de Bruxelles depuis 2013. Elle est associée au sein de cabinet DECHAMPS&Associés où elle travaille essentiellement dans les matières du droit de l’insolvabilité. Elle est également médiatrice de dettes auprès du Tribunal du Travail francophone de Bruxelles.

L'avocate Sophie Vanhomwegen ©DR

Droit de savoir

Cette série est un partenariat entre La Libre et l’Ordre français du barreau de Bruxelles.