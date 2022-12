Procès des attentats à Bruxelles: plusieurs accusés ne répondront aux questions qu'une fois le jugement en référé rendu

Les avocats de six accusés détenus ont en effet assigné le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne en référé la semaine dernière. Ils demandent au juge d'enjoindre l'État à utiliser des méthodes de transfert dignes, respectueuses des droits humains, lorsqu'ils sont transférés de la prison de Haren vers le Justitia, non loin de là, où se déroule le procès.

Une audience a déjà eu lieu lundi matin, au cours de laquelle il a été décidé que la procédure sera entendue vendredi au Justitia. Cela afin que les accusés puissent être présents.

"Monsieur Abrini ne répondra pas tant que la question des transferts ne sera pas réglée. Je rappelle qu'au procès des attentats à Paris, il a répondu. Ça a toujours été sa volonté", a notamment dit Me Laura Pinilla, avocate de l'accusé Mohamed Abrini.

"Nous attendons la position d'un magistrat sur la question des transferts", a renchéri Me Jonathan De Taye, conseil d'Ali El Haddad Asufi. "Mais sa volonté est de parler", a-t-il assuré, rappelant qu'il s'était exprimé devant la cour d'assises spéciale de Paris.

Autant de déclarations qui ont provoqué l'agacement des parties civiles. L'avocat Guillaume Lys, représentant l'association de victimes V-Europe, trouvait en effet cela anormal. "Ce n'est pas le premier procès de terrorisme avec ces conditions de transfert", a-t-il fait remarquer aux jurés. Il a souhaité que la présidente "prenne acte et poursuive les débats".

Par contre, le conseil de Bilal El Makhoukhi, Me Virginie Taelman, et celui d'Hervé Bayingana Muhirwa, Me Vincent Lurquin, ont affirmé que leurs clients sont prêts à répondre aux questions qui leur seront posées par la présidente et les parties, dès mercredi.

On ignore par contre quelle sera l'attitude de Salah Abdeslam, qui n'était pas présent lundi matin devant la cour d'assises car malade. Il devait d'ailleurs voir un médecin dans le courant de la matinée. Il avait déjà manqué les audiences de lundi et mardi derniers pour le même motif. Mardi, il avait en outre refusé de quitter sa cellule.