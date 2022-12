Depuis que l'affaire du Qatargate a éclaté, des informations sensibles semblant provenir du dossier sont publiées tous les jours dans la presse. Mardi, des journaux et un hebdomadaire ont publié des détails tirés d'un procès-verbal rédigé par le juge d'instruction Michel Claise. Dans cette note, il semble qu'Eva Kaili, l'une des vice-présidentes du parlement européen et l'une des suspectes principales de ce dossier, ait fait des aveux partiels au cours de l'une de ses premières auditions. Des passages d'un rapport de la Sûreté de l'État contenant des extraits de conversations entre Pier Antonio Panzeri, son épouse et sa fille ont également été publiés par différents médias, retracent L'Echo et De Tijd.

A en croire d'autres informations diffusées depuis plusieurs jours, il semble que Pier Antonio Panzeri et Francesco Giorgi chargent le député européen socialiste Marc Tarabella.

La justice craint que ces fuites ne nuisent à l'enquête. Les avocats des différents acteurs de ce dossier ne vont pas manquer de plaider la violation des droits de la défense de leurs clients, qui n'auraient, de facto, pas droit à un procès équitable, relèvent L'Echo et De Tijd.

Des suspects pourraient également être tentés de faire disparaître des preuves.

Pier Antonio Panzeri ©� European Union 2019

Le syndicaliste Visentini s'explique sur "un don en espèces" reçu de M. Panzeri

Le syndicaliste italien Luca Visentini, interpellé il y a dix jours puis libéré sous conditions 48 heures plus tard dans l'enquête belge sur des soupçons de corruption impliquant le Qatar, a reconnu mardi avoir reçu un versement en espèces de l'ONG dirigée par un suspect clef du dossier. Il a toutefois réfuté toute pratique illégale. M. Visentini, qui s'est mis en retrait le 15 décembre de son poste de Secrétaire général de la Confédération syndicale international (CSI, Ituc en anglais), a expliqué avoir reçu "un don de moins de 50.000 euros" de la part de l'ONG Fight Impunity dirigée par son compatriote, l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri.

Ce dernier est considéré comme un des suspects clefs du dossier. Parmi les six personnes interpellées à Bruxelles le 9 décembre (dont M. Visentini, libéré sous conditions deux jours plus tard), M. Panzeri est un des trois actuellement en détention provisoire, avec l'eurodéputée grecque Eva Kaili.

A propos du "don en espèces" reçu de Fight Impunity, une organisation de lutte contre la violation des droits humains, M. Visentini souligne dans un communiqué l'avoir accepté "en raison de la qualité du donateur et de son caractère non lucratif".

"On ne m'a rien demandé et je n'ai rien demandé en échange de l'argent et aucune condition n'a été posée pour ce don", assure-t-il.

"Ce don n'était pas lié à une quelconque tentative de corruption, ni pour influencer ma position syndicale sur le Qatar ou sur toute autre question, il ne visait pas non plus à interférer avec l'autonomie et l'indépendance de moi-même et/ou de la CSI", poursuit l'Italien de 53 ans.

Selon ses explications, une partie de l'argent a été versée pour rembourser certains coûts générés par sa campagne pour prendre la tête de la CSI. M. Visentini a été élu en novembre à la tête de cette organisation qui dit fédérer 338 syndicats à travers le monde, dans 168 pays et territoires.

Mercredi, le Conseil général de la CSI doit se réunir pour décider du départ ou du maintien de M. Visentini à son poste.

A propos du Qatar, où il s'est rendu récemment en visite, l'Italien assure que sa position "n'a pas évolué avec le temps".

"J'ai toujours dit clairement que la situation actuelle n'était pas encore satisfaisante et que davantage de pression devait être mise sur le Qatar et les entreprises qui y travaillent" pour atteindre la norme exigée par l'OIT en termes de protection des droits des travailleurs.

L'enquête ouverte à l'été 2022 par la justice belge porte sur des soupçons d'importants versements d'argent de la part du Qatar pour influencer la politique européenne.

L'ex-commissaire européen Dimitris Avramopoulos a, quant à lui, indiqué avoir reçu 60.000 euros d'"indemnisation" de l'ONG Fight Impunity, dans une déclaration lundi à l'agence de presse grecque, Ana.

Le Grec était l'un des membres du conseil d'administration honoraire de cette ONG, avant d'en démissionner le 11 décembre dans la foulée des révélations.

La Commission européenne a indiqué "mener des vérifications".

La décision sur l'extradition de la fille de Panzeri reportée à début janvier

La fille de l'ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri ne sera pas extradée vers la Belgique pour le moment à la suite du scandale de corruption au sein du Parlement européen. Le tribunal compétent de la ville de Brescia, dans le nord de l'Italie, a en effet reporté mardi sa décision à ce sujet au 3 janvier, rapportent les agences de presse Ansa et Adnkronos. Les juges auraient accepté la demande de la défense de vérifier d'abord les conditions de détention en Belgique. La fille de Pier Antonio Panzeri fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par la Belgique. Les autorités judiciaires lui reprochent d'avoir eu connaissance des agissements présumés de son père et d'y avoir été elle-même impliquée.

Le juge d'instruction belge Michel Claise a en effet demandé à l'Italie les remises à la Belgique de la fille de Pier Antonio Panzeri et de la femme de ce dernier, qui habitent près de Bergame (Milan, nord). Il pense que celles-ci étaient au courant des activités illégales de l'intéressé et qu'elles ont elles-mêmes joué un rôle actif.

L'ancien eurodéputé aurait accepté des pots-de-vin de l'émirat du Golfe du Qatar et du Maroc en échange d'une influence sur les décisions de l'UE. Le 9 décembre, des arrestations avaient ainsi eu lieu en Italie et en Belgique.

La femme et la fille de Pier Antonio Panzeri avaient été placées en résidence surveillée peu après, toutes deux faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Quant à l'ex-parlementaire européen, figure principale de cette affaire de corruption présumée, il a été arrêté en Belgique.

Lundi, les juges de Brescia avaient déjà décidé que Maria Colleoni, l'épouse d'Antonio Panzeri, pouvait être extradée vers la Belgique. En cas de condamnation, elle devra par contre purger sa peine en Italie. Il est toutefois peu probable que la sexagénaire, qui affirme ne pas être au courant des agissements de son mari, soit prochainement extradée. Ses avocats ont en effet indiqué qu'ils envisageaient de déposer un recours auprès de la plus haute juridiction italienne. Ils ont cinq jours pour le faire.

Les avocats de la fille de Pier Antonio Panzeri se sont, eux, montrés satisfaits de l'issue de l'audience de mardi, comme l'a écrit Adnkronos. Leur cliente ne s'est pas exprimée lors de l'audience, tenue à huis clos.