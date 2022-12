Procès des attentats : "J'ai dû prendre l'une des décisions les plus dures de ma carrière"

L'homme a retracé le cours de sa journée, qui avait commencé par le signalement, à 08h02, quatre minutes après la première déflagration, d'une "explosion" à l'aéroport.

Il est revenu sur les différentes missions qu'ont eu à remplir les nombreux hommes du feu déployés à Brussels Airport ce jour-là : évacuation des victimes de la "zone rouge" (le hall des départs), où le danger est le plus élevé vers un poste médical avancé, la recherche des victimes ou de gens cachés dans le bâtiment et l'évacuation des bagages et débris à l'intérieur du terminal.

La major, qui n'était pas sur place au moment des faits, dit avoir refusé, dans un premier temps, de croire que quelque chose de grave s'était passé, pensant même qu'il s'agissait d'un exercice.

Face à des "circonstances de guerre", il explique qu'il a dû, pour la première "et espérons la dernière" fois de sa carrière, demander à tout le corps des pompiers de la zone, soit environ 700 personnes, de se tenir prêt. Il a confié à la présidente avoir craint pour sa vie ce jour-là, redoutant une autre attaque.

Arrivé sur place, il raconte avoir été "confronté à la dure réalité d'une zone de guerre", voyant des victimes transportées vers l'extérieur, "avec des membres manquants et complètement ensanglantées". Du jamais vu dans sa carrière de 36 ans.

L'évacuation des victimes - des "innocents, des personnes qui travaillaient, allaient au travail ou partaient en vacances" - vers le poste médical avancé s'est faite avec des brancards mais aussi avec des chariots et "tout ce qu'on pouvait utiliser à cet effet".

Durant la matinée, les différents services sur place recevront plusieurs fausses alertes. La première concernait la présence d'un tireur sur le toit alors que la deuxième portait sur la possibilité qu'une voiture piégée se trouve à côté du bâtiment, la caserne de pompiers de l'aéroport, qui accueillait le poste médical avancé.

"J'ai alors dû prendre l'une des décisions les plus dures de ma carrière. J'ai dit à tous les secouristes d'évacuer les lieux et laisser victimes sur place", raconte le major. "C'était inconcevable, mais on n'avait pas le choix ici, on était obligés de le faire. Cela ne fait pas partie de notre ADN." Pour lui, les victimes ont alors "traversé l'enfer" pour la deuxième fois.

L'alerte a finalement rapidement pu être levée et les secouristes ont installé un hôpital de campagne à l'extérieur de tout bâtiment.

Lorsqu'il est ensuite apparu qu'il pourrait y avoir une troisième bombe dans le terminal, secouristes, pompiers, policiers et militaires se sont réfugiés dans l'hôtel Sheraton en face du terminal. Mais les analyses montraient qu'ils n'y étaient pas en sécurité en cas d'explosion. Décision a donc été prise d'évacuer le bâtiment par l'arrière, vers un parking.

C'est à ce moment qu'a eu lieu une troisième fausse alerte, une nouvelle fois pour un tireur se trouvant sur un toit. L'ensemble des personnes qui avaient évacué le Sheraton se sont alors couchées sur le sol. "J'ai pensé que c'était la fin", a dit le major des pompiers devant la cour d'assises.

Le responsable a encore confié dans son témoignage avoir vu, a posteriori, des hommes, pour certains expérimentés et proches de la pension, qui pleuraient car ils n'avaient jamais assisté à une expérience comme celle-là et avaient été "confrontés à l'horreur".

Des pompiers lui ont raconté l'évacuation par ambulance d'un enfant, qui, durant le trajet, a demandé aux secouristes "Où est ma maman ? Où est mon papa ? Où est mon frère ?". "Cela a été très dur pour nous", se souvient le major, ajoutant que les secouristes ont seulement pu surmonter cela une fois qu'ils ont su que la famille était indemne.

Les secouristes se demandent encore aujourd'hui si la troisième bombe était censée les toucher. Beaucoup se sont en effet tenus à côté ou l'ont contourné pour évacuer les victimes, a témoigné le pompier.

Selon lui, certains secouristes sont encore sujets à des réminiscences d'images du 22 mars 2016.