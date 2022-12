La police néerlandaise interpelle à la frontière belge deux frères soupçonnés de préparer un acte terroriste

La police néerlandaise a interpellé mercredi soir à Stein, dans le sud des Pays-Bas, non loin de la frontière belge, deux frères, soupçonnés de préparer un acte terroriste, a fait savoir le ministère public, sans donner davantage de détails sur les projets du duo. Les frères d'origine syrienne sont âgés de 20 et 22 ans et ne sont pour l'instant autorisés à avoir des contacts qu'avec leur avocat.