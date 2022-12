Procès des attentats à Bruxelles - "Les conditions de transfert des accusés ne sont pas disproportionnées", tranche l'État belge

"Quoi qu'on en dise, ce procès est hors normes à différents points de vue. Il faut donc des conditions de sécurité maximales", a déclaré Me Renson. "Depuis la guerre 40-45, la Belgique n'avait plus connu de faits aussi graves que ces attentats du 22 mars 2016. Un pays tout entier était en état de choc, victime lui aussi du terrorisme, du fanatisme. Les accusés ont-ils à ce moment-là invoqué l'État droit comme ils l'invoquent aujourd'hui?", a avancé Me Renson.

L'avocat a poursuivi sa plaidoirie en examinant chaque mesure de sécurité dénoncée par les demandeurs, six des sept accusés détenus dans le procès des attentats. Il a conclu que, selon lui, ces dispositifs, "appliqués dans de nombreux autres pays européens" sont "nécessaires pour limiter les risques", notamment d'évasion. "Il ne peut être raisonnablement soutenu que les mesures sont disproportionnées", a-t-il dit.