Procès des attentats: "On a parfois l'impression qu'on fait des accusés des divas"

À Zaventem, un claquement de doigts et la vie s’arrête

"Monsieur El Haddad Asufi a toujours comparu et a toujours répondu aux questions lors du procès des attentats à Paris. Depuis qu'il a été transféré en Belgique après le procès en France, c'est problème sur problème", a exposé à la juge Me De Taye. "Il a la volonté de participer à son procès, mais quand on lit la presse, on a parfois l'impression qu'on fait des accusés des divas. Monsieur El Haddad Asufi est bien conscient que la situation dans laquelle il est actuellement impose des restrictions, mais trop is te veel et too much is too much".

Le “chaos total” à l’aéroport de Zaventem

Le pénaliste a cité comme exemple le fait qu'on bande les yeux de son client lorsqu'il est déplacé de la cellule où il est fouillé vers le fourgon qui l'emmène au palais de justice, soit le temps d'un trajet d'une vingtaine de mètres. "C'est pour vous dire à quel point il y a une disproportion des mesures", a-t-il commenté.

"La mise à nu est disproportionnée en soi, mais mon client l'accepte. Par contre, les génuflexions, à quoi servent-elles? Lors du procès à Paris, il n'était pas soumis cela", a encore déclaré Me De Taye.