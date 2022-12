Mon entreprise est-elle responsable du travail du sous-traitant ?

Il est malheureusement également assez courant que les travaux effectués laissent à désirer, ce dont peut se plaindre le client. La question qui se pose est de savoir si l’entreprise principale est responsable envers le client en raison des fautes commises par l’un de ses sous-traitants.

Par ailleurs, on peut aussi se demander si le client peut engager directement la responsabilité de ce sous-traitant défaillant.

Tentons d’y voir clair.

Quant à l’entreprise générale envers le client

Le principe est que l’entrepreneur garde la liberté quant à la manière de mener à bien sa mission. Dès lors, s’il fait le choix de recourir à la sous-traitance, celle-ci opère sous sa responsabilité. Il en résulte que l’entrepreneur général assume, vis-à-vis de son client, la bonne exécution des travaux qui lui ont été confiés, quand bien même il les aurait délégués à un sous-traitant. Dès lors, si le sous-traitant commet des défaillances qui causent des dommages au client, l’entrepreneur général devra les assumer envers ce dernier, quitte à se retourner contre son sous-traitant. En d’autres termes, l’entrepreneur sera aussi responsable du mauvais choix de ses sous-traitants.

En effet, on se trouvera en présence d’une cascade de contrats : un premier contrat liant le client à l’entrepreneur général et un second contrat liant ce dernier au sous-traitant. Il s’agit donc de deux contrats distincts, même s’il est entendu que le second contrat s’inscrira dans le cadre de l’exécution du premier, en vue de la réalisation d’une tâche plus circonscrite. Dès lors qu’ils sont distincts, ces contrats peuvent prévoir des modalités différentes, qu’il s’agisse du prix, des délais ou encore des formes de l’agréation, c’est-à-dire l’acceptation par les parties de ce que les travaux ont été correctement réalisés.

Les parties au contrat principal (le client et l’entreprise générale) peuvent convenir d’exclure la sous-traitance, et de prévoir explicitement que les travaux seront réalisés intégralement par l’entreprise choisie par le client (pensons à un médecin choisi par un patient). En pareil cas, il va de soi que la responsabilité de l’entreprise à l’égard de son client sera d’autant plus grande si le contrat initial interdisait le recours à la sous-traitance. Dans ce cas, l’entreprise verra sa responsabilité engagée, au premier chef pour avoir violé une des clauses essentielles du contrat.

La situation sera différente en cas de co-traitance. Comme son nom l’indique, en pareil cas, le client fait le choix de diviser son chantier et de confier chaque morceau à une entreprise distincte. Dans cette hypothèse, la défaillance de l’une n’entraînera pas la responsabilité de l’autre et le client devra engager directement la responsabilité de l’entreprise défaillante.

Quant au client envers le sous-traitant

Un client mécontent peut-il agir directement contre le sous-traitant défaillant ? Comme nous venons de le voir, ce client n’est pas lié par un contrat avec le sous-traitant. Son seul cocontractant est l’entreprise générale. Dès lors, le client ne pourra pas engager la responsabilité contractuelle du sous-traitant. Il ne pourra envisager que d’engager sa responsabilité extracontractuelle. Pour ce faire, le client devra démontrer que le sous-traitant a commis une faute qui ne se confond pas avec une faute contractuelle, laquelle a causé un dommage lui aussi distinct du dommage résultant de la mauvaise exécution du contrat. Bref, on le voit, la tâche n’est pas aisée, à tel point qu’on estime que le sous-traitant jouit d’une “quasi-immunité” à l’égard du client.

Pour s’en prémunir, le client pourrait exiger, lors de la conclusion du contrat avec son entreprise, que la sous-traitance soit exclue. Cela étant dit, dans certains domaines, tels celui de la construction, une telle exclusion n’est aujourd’hui plus envisageable.

Qui est Me Vincent Defraiteur, l’auteur de ce texte ?

Vincent Defraiteur est avocat au Barreau de Bruxelles (vda-law.be), assistant en droit des biens à l’ULB et à Saint-Louis.

Vincent Defraiteur, avocat au barreau de Bruxelles (vda-law.be), assistant en droit des biens à l'ULB et à Saint-Louis ©DR

Droit de savoir

Cette série est un partenariat entre La Libre et l’Ordre français du barreau de Bruxelles.