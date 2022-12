Les coups à sa compagne? “Ce n’était pas si grave”

Un voisin a indiqué avoir été témoin, le 19 avril 2020, de coups de poing assénés par l'homme à sa compagne. Le 9 juin, le 21 juillet et le 26 décembre, d'autres coups sont établis. En juillet, la victime, âgée de 30 ans, a été en incapacité de travail durant trois jours à la suite des coups. Début décembre, elle a été mise à la porte par son compagnon, vêtue uniquement d'une petite culotte et d'un top. Des paroles agressives et menaces ont aussi été rapportées.