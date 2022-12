Procès des attentats: "On a parfois l'impression qu'on fait des accusés des divas"

Six des sept accusés détenus de ce procès ont introduit une action en référé contre l'État belge au sujet de leurs conditions de transfert de la prison au palais de justice, qu'ils qualifient d'inhumaines et dégradantes, à savoir des fouilles intimes, des génuflexions et une obstruction sonore et visuelle pour les désorienter.