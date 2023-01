Indexation du loyer : locataire, propriétaire, qui peut faire quoi ?

À côté des mesures d’aide gouvernementales, les régions qui ont dorénavant dans leurs compétences la réglementation du bail d’habitation, ont, elles aussi, apporté leur contribution, en vue d’atténuer pour les locataires les conséquences de la crise énergétique.

Mais pas que…

Leur objectif est aussi d’inciter à la rénovation des habitations trop énergivores et à l’amélioration du bâti.

À l’heure de remettre les chaudières en route en cet automne 2022, les trois régions ont adopté des réglementations liant indexation des loyers et performance énergétique.

L’indexation d’un loyer, c’est quoi ?

Comme votre salaire, votre loyer peut être adapté au coût de la vie.

Pour ce faire, on se réfère à l’indice santé : l’indice des prix à la consommation, expurgé de ce qui n’est pas bon pour votre santé, à savoir le tabac, l’alcool et le carburant.

L’indexation ne s’applique pas de manière automatique. Le bailleur doit en faire la demande par écrit et l’indexation ne rétroagit que pour les trois mois précédant cette demande.

Elle ne peut avoir lieu qu’une fois par an, et au plus tôt au jour de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du bail.

Pour calculer l’indexation de votre loyer, STATBEL met à votre disposition un outil informatique : https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indexation-du-loyer.

S’il est encadré par une législation qui s’impose au bailleur et au locataire, le bail n’en reste pas moins un contrat. La liberté contractuelle permet aux parties de s’entendre pour exclure purement et simplement l’indexation.

Face à l’inflation galopante, on voit de plus en plus régulièrement bailleur et locataire dialoguer sur cette question et s’entendre sur un plafonnement de l’indexation du loyer.

Le bailleur peut, mais ne doit pas indexer. Aussi, on constate que nombre de bailleurs n’indexent pas le loyer de manière systématique.

Et un PEB, ça sert à quoi ?

Le certificat de performance énergétique des bâtiments (PEB), ou certificat de prestation énergétique (EPC) en Flandre, est nécessaire en Belgique pour vendre ou louer un immeuble.

Cet outil doit permettre au locataire ou au candidat acquéreur de comparer les performances énergétiques d’un immeuble, anticiper ce qu’il en coûtera pour le chauffer et quelles mesures prendre pour mieux l’isoler.

Comme pour une machine à laver ou un frigo, le PEB présente sept scores allant de A, le plus performant, à G, le plus médiocre. Les deux derniers scores, F et G, qualifient ce que l’on appelle communément les “passoires énergétiques”.

Un petit bémol : les méthodes d’établissement du PEB ne sont pas les mêmes dans les trois régions et aboutissent à des scores différents pour un immeuble répondant aux mêmes caractéristiques.

Cette situation est dénoncée par le Syndicat National des propriétaires (SNPC).

La Libre y a consacré un dossier dans son supplément IMMO du 24/11/2022.

La limitation de l’indexation au secours des locataires en période de crise énergétique

Durant une année à partir du 1er octobre 2022 en Flandre, du 14 octobre 2022 en région bruxelloise, et du 1er novembre 2022 en région wallonne, pour les baux en cours à cette date, l’indexation du loyer ne sera possible que pour les biens disposant d’un certificat PEB et sera limitée :

à Bruxelles : à 50 % pour les immeubles ayant un score énergétique E et interdite pour les scores énergétiques F et G

en Wallonie : à 75 % pour les immeubles ayant un score énergétique D ; 50 % pour un score énergétique E et interdite pour les scores énergétiques F et G

en Flandre : à 50 % pour les immeubles ayant un score énergétique D et interdite pour les scores énergétiques E et F.

À Bruxelles, le bailleur ne pourra indexer son loyer que s’il a cumulativement enregistré le bail et communiqué le certificat PEB à son locataire.

Cette réglementation ne concerne que les baux de résidence principale, et donc pas la maison que vous louez à l’année à la côte ou dans les Ardennes pour y passer vos week-ends et vos vacances.

L’objectif de ces règles est clair : faire participer les bailleurs à la prise en charge de l’augmentation du coût de la vie et plus particulièrement des énergies, mais aussi les inciter à réaliser les travaux nécessaires à une meilleure isolation de leurs immeubles.

Qui est Me Florence Brassart ?

Florence Brassart est avocate au barreau de Bruxelles (FIUS), membre de la commission de droit immobilier du barreau de Bruxelles

Florence Brassart, avocate au barreau de Bruxelles ©DR

