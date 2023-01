"Ce n'est pas un caprice, on ne peut pas subir ça pendant 9 mois": Sofien Ayari sort du silence à propos des fouilles à nu sur les accusés

"Ce n'est pas un caprice, on ne peut pas subir ça pendant 9 mois. Si cela continue, il sera impossible de se présenter au procès et de répondre aux questions", a-t-il martelé. "Je comprends les parties civiles qui ont perdu des proches et qui veulent que ça se poursuive, et nous on passe pour des capricieux."

"Quand on parle des personnes qui ne veulent pas que le procès se tienne, il ne faut pas nous montrer du doigt", a encore affirmé l'accusé. "Qu'est-ce que j'aurai a y gagner moi ? J'ai pris 50 ans ! Je veux pouvoir répondre aux questions des parties civile car je considère que c'est du respect."

Plusieurs avocats ne pourront peut-être plus représenter leurs clients

Plusieurs avocats de la défense ont annoncé, mardi, qu'ils risquent de ne plus avoir de mandat pour représenter leurs clients. Certains accusés détenus ne souhaitent pas comparaître à leur procès tant que l'ordonnance sur leurs conditions de transfert ne sera pas respectée. Or, si un accusé n'est ni présent ni représenté, le procès ne peut se poursuivre. L'avocate de Mohamed Abrini, Me Laura Pinilla, a annoncé qu'il est probable qu'elle n'ait plus de mandat pour représenter son client au procès. Ce dernier est présent à l'audience ce mardi matin mais ne souhaite pas y rester, a déclaré son avocate. Également, Me Jonathan De Taye, conseil d'Ali El Haddad Asufi, a affirmé qu'il n'acceptera pas de représenter son client, qui n'est pas présent à l'audience mardi matin, si la décision du juge des référés n'est pas respectée.

Trois accusés, Salah Abdeslam, Bilal El Makhoukhi et Ali El Haddad Asufi, ont refusé de comparaître mardi matin, dénonçant des conditions de transfert dégradantes. Celles-ci n'ont pas changé, selon leurs avocats, bien que le juge des référés ait ordonné à l'État belge de cesser les fouilles à nu systématiques des accusés détenus.