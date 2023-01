Attentats de Bruxelles: pourquoi le procès pourrait ne pas se poursuivre

"Ce n'est pas un caprice, on ne peut pas subir ça pendant 9 mois": Sofien Ayari sort du silence à propos des fouilles à nu sur les accusés

Me Nicolas Cohen, conseil de Bilal El Makhoukhi, et Me Jonathan De Taye, conseil d'Ali El Haddad Asufi, ont fait le même récit. "On a juste dit à mon client : 'c'est le protocole'. Il n'y a pas eu de justification de la fouille à nu", a affirmé Me Cohen.

Plusieurs avocats ne pourront peut-être plus représenter leurs clients

Plusieurs avocats de la défense ont alors annoncé dans la foulée qu'ils risquent de ne plus avoir de mandat pour représenter leurs clients. Certains accusés détenus ne souhaitent pas comparaître à leur procès tant que l'ordonnance sur leurs conditions de transfert ne sera pas respectée. Or, si un accusé n'est ni présent ni représenté, le procès ne peut se poursuivre.

L'avocate de Mohamed Abrini, Me Laura Pinilla, a annoncé qu'il est probable qu'elle n'ait plus de mandat pour représenter son client au procès. Ce dernier est présent à l'audience ce mardi matin mais ne souhaite pas y rester, a déclaré son avocate. Me Jonathan De Taye a également affirmé qu'il n'acceptera pas de représenter son client si la décision du juge des référés n'est pas respectée.

Le 29 décembre dernier, le tribunal civil de Bruxelles, siégeant en référé, a rendu une ordonnance qui conclut que les fouilles à nu quotidiennes imposées aux accusés détenus du procès des attentats du 22 mars 2016, lors de leur transfert de la prison au palais de justice, sont dégradantes. Il a enjoint l'État belge à faire cesser cette pratique sous peine d'être condamné à payer des astreintes de 1.000 euros par infraction constatée.

La présidente demande des précisions

Laurence Massart, qui préside le procès, a demandé mardi après-midi à Grégory Moitroux, coordinateur de la présentation de l'enquête sur les attentats, de contacter les responsables du transfert des accusés du procès d'assises à la police fédérale pour leur poser des questions sur le protocole de ce transfert.

"La question est de savoir quel est le protocole pour le transfert des accusés et quelles sont les modalités individuelles", a déclaré la présidente. Elle a demandé au coordinateur de fournir une réponse avant 15 heures afin de décider de la suite du processus dans les prochains jours.

"Nous sommes donc bloqués, c'est pourquoi ma question est urgente", a déclaré Mme Massart à Mr Moitroux. Ce dernier a promis de revenir dès que possible avec une réponse.