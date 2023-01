Procès des attentats à Bruxelles: les avocats d'Abrini et d'El Haddad Asufi deviennent commis d'office, l'audience reprend

A noter qu'un peu plus tôt ce jeudi, un autre imbroglio était venu perturber ce procès décidément bien chahuté.

Des avocats commis d'office

La présidente de la cour d'assises de Bruxelles a rendu, jeudi en fin de matinée, dans le procès des attentats du 22 mars 2016, deux arrêts déclarant que les avocats de deux accusés qui étaient sans mandat sont désormais commis d'office à la défense de leurs clients.

Me Jonathan De Taye, ancien conseil d'Ali El Haddad Asufi, est ainsi désormais commis d'office à la défense de ce dernier. Et Me Stanislas Eskenazi, ancien conseil de Mohamed Abrini, est désormais commis d'office à la défense de celui-ci. Le procès peut donc se poursuivre.