Procès des attentats à Bruxelles: les avocats mettent en garde contre une possible violation du droit à un procès équitable

Me Paci, Me Taelman, Me Lurquin et Me Cohen ont laissé entendre à la cour qu'ils ne se contenteraient pas de ces justificatifs jugés stéréotypés et erronés, avançant qu'ils pourraient déposer des conclusions dans les prochains jours, à propos desquelles la cour devra délibérer et auxquelles elle devra répondre.

”Il voulait cacher un couteau” : la police justifie les fouilles à nu de Mohamed Abrini lors du procès des attentats

Pour ces avocats de la défense, le spectre d'une violation du droit à un procès équitable plane au-dessus des débats, et une telle dérive est de plus en plus évidente. Certains n'ont pas hésité à évoquer déjà un recours en cassation contre l'arrêt qui sera rendu par la cour d'assises à la fin du procès.

"L'obligation de mettre un terme à ces traitements dégradants repose sur toutes les autorités de l'État", a déclaré Me Nicolas Cohen, estimant qu'il n'était plus question d'affirmer qu'il s'agissait d'un problème dont la cour d'assises n'est pas compétente. Selon le pénaliste, la répétition de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui interdit de soumettre une personne à des traitements inhumains ou dégradants, peut conduire à la violation de l'article 6 de cette même convention, à savoir le droit à un procès équitable.