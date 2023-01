"Un fiasco", "Cela ne laisse présager rien de bon", "Son silence pèse lourd": la presse très remontée au sujet du procès des attentats

Pour rappel, les accusés refusent actuellement de se présenter au procès, dénonçant les conditions dans lesquelles ils sont amenés au tribunal. Ils remettent plus précisément en cause des fouilles à nu avec génuflexion, qui leur sont imposées au procès des attentats avant leur transfert entre la prison et le Justitia. Du côté des avocats de la défense, on a refusé mercredi d'entendre des témoins parce qu'ils n'avaient pas reçu les documents sur la justification des fouilles à nu. L'audience avait dès lors été suspendue.

Ce jeudi matin, de nombreux médias sont revenus sur cet imbroglio. Dans les colonnes de La Libre, on dénonce la situation en pointant du doigt "une rivalité sourde entre la justice et la police". "Des accusés absents, une présidente désarmée, des parties civiles décontenancées, un jury désœuvré… Assurément, le spectacle offert ces derniers jours par la cour d’assises qui juge les attentats du 22 mars 2016 est affligeant", pointe notre éditorialiste. Ce dernier espère du changement car "les premiers à souffrir de ce pitoyable embrouillamini ne seront pas les accusés eux-mêmes, mais leurs victimes". "Elles ont droit plus que d’autres au respect et à la sérénité. C’est comme cela que doit se rendre la justice. Et à ce stade, on en est loin. Très loin", conclut l'édito.

La Dernière Heure revient elle aussi sur les derniers épisodes du procès et évoque un "fiasco". "Tout ce ramdam kafkaïen est d’autant plus déplorable que ces questions auraient pu être anticipées. Auraient dû être anticipées. Le temps n’a pas manqué. Le courage, peut-être ?", pointent nos confrères.

Pour Le Soir, "voir des victimes en pleurs à la sortie de la salle d’audience parce que ce procès ne se montre pas digne de leurs souffrances, parce qu’elles se sont à nouveau déplacées pour ne pas entendre parler du drame qui les concerne, est insupportable. C’est aussi indigne pour les institutions de ce pays." Nos confrères pointent du doigt la responsabilité du ministre de la Justice: "S'il n'a certainement pas à s'exprimer sur le fond du dossier judiciaire, son silence dans cette séquence pèse lourd". Le Soir conclut son édito sur une note plus positive, en saluant le travail de la présidente de la cour, Laurence Massart, qui se montre à la fois "fine" et "humaine".

La Capitale consacre également un édito à la situation et titre sur "le non-procès de la honte". "A ce stade, le procès semble tout droit lancé dans une voie sans issue, entre cafouillages logistiques et réclamations incessantes des accusés. On ne voit pas très bien comment la Justice belge va parvenir à reprendre la main", confient nos confrères.

Enfin, il est également question des rebondissements au procès des attantats dans les colonnes de L'Avenir. L'éditorialiste appelle à "ne pas perdre la face" et évoque aussi la responsabilité du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. "Dans tous les cas, on a la désagréable impression que le ministre ne veut pas perdre la face devant un électorat potentiel et joue la fermeté. Tandis que la police est engoncée dans un dogmatisme que l'on croyait révolu. Ce qui ne laisse présager rien de bon pour un procès respectable et décent".

Du côté de la presse flamande, on ne passe pas à côté du sujet non plus. Het Laatste Nieuws ne mâche ainsi pas ses mots. "Après la farce avec les boxes des accusés, voilà qu'un vaudeville sur les perquisitions entrave le procès du siècle". Pour nos confrères, "on ne peut pas revenir en arrière. Mais un tel procès terroriste n'a pas sa place en cour d'assises. Il appartient à présent au législateur d'empêcher une nouvelle agonie."