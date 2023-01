Marc Uyttendaele : “En tant qu’avocat, j’ai connu la plus grande et la plus monumentale erreur judiciaire qui soit”

Caroline Heymans : "La concurrence entre pénalistes est très particulière"

De l'aveu d'un confrère pénaliste ayant pignon sur rue, Caroline Heymans est déjà "une très bonne avocate". Du haut de ses 28 ans, cette Bruxelloise a quitté l'équipe de Dimitri de Beco pour lancer son propre cabinet. "En ce moment, c'est plus calme à cause du Covid et plus lent à cause des vacances, mais les audiences pour des dossiers de détenus, qui constituent la majorité de mes clients, continuent. Et puis, la crise actuelle a vu apparaître une nouvelle forme de criminalité : les infractions aux mesures contre le Covid", souligne-t-elle. Caroline Heymans est l'Invitée du samedi de LaLibre.be.