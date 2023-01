Fouilles à nu au procès des attentats: M. Bayingana Muhirwa présenté comme condamné pour les attentats de Paris, son avocat dément

Procès des attentats : “On cite les Français en exemple, mais on oublie quelque chose…”

Jeudi déjà, l'analyse de risques de l'accusé Hervé Bayingana Muhirwa avait laissé perplexe, le document le présentant comme récidiviste. "Mon client a un casier judiciaire totalement vierge et cela a été confirmé par le parquet fédéral", a souligné lundi matin Me Lurquin, faisant référence à l'acte d'accusation qui ne mentionne pas de précédente condamnation pour M. Bayingana Muhirwa.

Le co-accusé a confirmé à la présidente de la cour, Laurence Massart, qu'il subissait encore des fouilles à nu accompagnées de génuflexion, tout comme les autres accusés détenus. "Rien n'a changé" depuis que le juge des référés a interdit fin décembre ce type de fouilles à nu systématiques sans justification, a lancé Me Lurquin. Or, ces justifications sont bancales, selon le pénaliste. La police a légitimé ce procédé par la condamnation pour tentative de meurtre d'Hervé Bayingana Muhirwa à Paris. "Mais mon client n'a aucune condamnation, son casier judiciaire est vierge. Et le parquet fédéral l'a confirmé. De qui se moque-t-on?"

Au procès des attentats, les frasques et les menaces des accusés envers les policiers: "C’est la première fois que je craignais pour ma sécurité"

Une intervention qui a fait réagir le co-accusé Mohamed Abrini, alors que la présidente lui demandait si, lui aussi, avait été soumis à une fouille à nu lundi matin. "Aujourd'hui, j'apprends qu'Hervé a été condamné à Paris. J'étais là, je ne l'ai pas vu", a-t-il ironisé. "Ce n'est que de la perversion. Dans ce pays, vous aimez voir les gens à poil. Même pour vendre un shampoing ou un yaourt, vous mettez les femmes à nu dans votre société."

Depuis les bancs de la défense, Me Virgine Taelman a annoncé à la cour qu'un huissier de justice irait mardi, à 06h00 du matin, à la prison de Haren pour "constater ce qui s'y passe". "L'État belge est au courant", a-t-elle ajouté.

Lundi matin, seuls six des sept accusés détenus se sont présentés à l'entame de l'audience, Salah Abdeslam faisant défaut. Un certificat médical a été rendu pour justifier son absence. Après la discussion sur les fouilles à nu, Osama Krayem, Mohamed Abrini et Ali El Haddad Asufi ont quitté la salle d'audience.