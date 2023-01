En Région bruxelloise, le Code du Logement prévoit des exigences minimales de sécurité, de salubrité et d’équipement élémentaires des logements qui sont des conditions pour toute mise en location du bien.

À défaut, le contrat de bail porte sur un objet illicite, ce qui permet au locataire d’introduire une demande auprès du Juge de paix, tendant, soit à exiger l’exécution des travaux nécessaires pour mettre l’immeuble loué en conformité, soit à obtenir la dissolution du contrat avec des dommages et intérêts à son profit.

Plutôt que poursuivre un procès devant le Juge de paix, le locataire peut également adresser une plainte, par simple courrier, à la Direction de l’Inspection régionale du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ce service étant chargé d’établir des constats de contraventions aux normes de salubrité “élémentaires” des logements, après une visite des lieux.

Trois types de sanctions à l’encontre du bailleur sont prévues en cas d’infractions :

Si les infractions ne sont pas trop graves, le bailleur recevra une mise en demeure de régulariser la situation et de mettre fin à l’insalubrité dans un délai de 12 mois au maximum ;

En cas d’infractions graves, une interdiction immédiate de continuer à mettre le logement en location peut être imposée au bailleur, et le logement ne pourra en ce cas être remis en location qu’après une nouvelle enquête. Dans une telle hypothèse, le locataire sera obligé de quitter le logement ainsi interdit, mais bénéficier d’un droit d’accès prioritaire aux logements gérés par les pouvoirs publics ;

Enfin, une amende administrative (pour un montant compris entre 2.000 € et 25.000 € par logement loué) peut être imposée au bailleur en infraction.

Enfin, il faut rappeler ici que les Communes peuvent également recevoir des plaintes de la part de locataires confrontés à l’insalubrité de leur logement. Le bourgmestre dispose du pouvoir de prendre un arrêté d’inhabitabilité d’un immeuble qui ne respecterait pas les normes minimales de salubrité et d’ordonner la fermeture du bâtiment. Dans une telle hypothèse, le locataire, privé de son logement, pourrait également obtenir une indemnisation de son dommage en justice.

En tout état de cause, le conseil est de consulter au préalable un avocat qui pourra vous donner un premier avis et vous guider au mieux dans les différentes options pour remédier le plus rapidement possible à votre problème de logement.

Qui est Jérôme Sohier ?

Jérôme Sohier est avocat au barreau de Bruxelles (association Lallemand Legros&Joyn). Spécialiste agréé en droit public et administratif. Il est également maître de conférences à la Faculté de droit de l’ULB et président du Centre de droit public.

L'avocat Jérôme Sohier ©Benjamin Brolet/llj.be

Droit de savoir

Cette série est un partenariat entre La Libre et l’Ordre français du barreau de Bruxelles.