Le procès des attentats à Bruxelles marqué par la diffusion d'images des victimes ce lundi: "Je n'ai jamais vu ça en 25 ans de carrière"

Signe de la difficulté à endurer la diffusion de ces images, Me Adrien Masset, qui représente plusieurs parties civiles, a demandé, à la reprise de l'audience lundi après-midi, que l'enquêtrice et le technicien du laboratoire judiciaire nomment les personnes dont les corps étaient montrés avant que les photographies n'apparaissent sur l'écran. Ceci pour permettre d'avertir les proches présents dans la salle.

Au cours d'un long exposé, les deux témoins ont détaillé la manière dont ils avaient procédé pour recueillir la masse de pièces à conviction, concentrées dans un petit espace, les forçant à quadriller la zone et à parfois relever couche par couche les indices entassés.

Les nombreuses photographies diffusées attestent de la violence de l'explosion, qui a fait autant de morts qu'à Zaventem (16) alors que la charge était moindre, avait déjà souligné en matinée un officier du service de déminage de l'armée, le Sedee. Sièges éventrés ou même disparus, sol effondré, toit arraché, portes pendantes... Les dégâts matériels étaient nombreux. Boulons et écrous, utilisés pour renforcer la force de la bombe selon le Sedee, sont retrouvés éparpillés dans la station.

La violence de l'explosion est également visible sur les victimes qui ont perdu la vie dans cette rame de métro : les corps retrouvés sont lacérés, brûlés, éventrés, amputés. On ne retrouve parfois que certains fragments.

L'officier du Sedee venu témoigner en matinée ainsi que l'ancienne commissaire judiciaire et le technicien du laboratoire judiciaire ont également exposé au jury leur ressenti face à cette masse d'éléments à inventorier mais aussi quant au choc psychologique que représentait le travail dans cette station de métro remplie de corps humains et de débris.

"Ça s'apparente à ce qu'on imagine être une scène de guerre"

L'ancienne cheffe d'équipe à la police criminelle a décrit cet état comme une "apnée émotionnelle", qui a permis aux équipes de rester concentrées sur leur mission : récolter des preuves. Il était cependant parfois compliqué de maintenir cette posture, comme lorsque les téléphones des victimes ont commencé à sonner, emplis de messages inquiets de proches, après avoir été réduits au silence par la saturation des réseaux. Le démineur a également souligné la difficulté de prendre suffisamment de distance face la situation pour tenir le coup psychologiquement, tout en se mettant à la recherche d'éléments personnels permettant d'identifier les victimes.

La commissaire de la police judiciaire fédérale a raconté être arrivée à la station de Maelbeek à 09h40 le 22 mars 2016 mais a dû attendre l'autorisation du service de déminage de l'armée avant de pénétrer sur les lieux, vers 11h30. Elle a décrit à la cour un "climat de tension palpable" et, comme de multiples intervenants avant elle, un effet de saisissement lors de ses premiers pas sur les lieux de l'explosion. "J'ai plus de 25 ans de carrière, des scènes de crime, j'en ai connues et gérées par dizaines. Ici, c'est différent. Ça s'apparente à ce qu'on imagine être une scène de guerre. C'est très différent de ce à quoi on a été confrontés jusque-là", témoigne-t-elle.

Les deux témoins ont exposé, avec force détails, l'immensité des éléments retrouvés sur le quai de la station du côté de la rame qui a explosé ainsi que dans les voitures.

De nombreux éléments ont été retrouvés sur le ballast à hauteur de la troisième voiture de la rame de métro, soit à côté de l'endroit où la deuxième voiture a explosé avant de s'arrêter quelques mètres plus loin. C'est à cet endroit, projetés sur la voie en dessous du quai et le long du mur de soutènement, que les premiers corps ont été retrouvés. Il s'agissait de deux hommes et d'une femme, détermineront par la suite les enquêteurs.

De nouvelles discussions sur les conditions de transfert

Avant la présentation des témoins, la question des fouilles à nu systématiques, avec génuflexions, avait une nouvelle fois été discutée à l'entame de l'audience lundi matin, les avocats de la défense dénonçant une nouvelle fois qu'elles étaient toujours pratiquées et rejetant les justifications apportées par la police. Certains ont pointé des erreurs dans les motivations apportées par la police, comme Me Vincent Lurquin selon lequel la police justifie la fouille de son client, Hervé Bayingana Muhirwa, notamment par une condamnation liée aux attentats de Paris, où il n'était pourtant pas accusé. Me Virginie Taelman, qui défend Bilal El Makhoukhi, a de son côté annoncé qu'un huissier serait dépêché mardi matin à l'aube à la prison de Haren pour constater la procédure de transfert.

La journée de mardi devrait être consacrée aux premiers devoirs d'enquête effectués à Zaventem et Maelbeek, ainsi qu'à l'intervention du service d'identification des victimes (DVI) et au témoignage d'un pompier et de la police des chemins de fer. Les attentats de Paris seront aussi évoqués très brièvement, tandis qu'une ligne du temps retracera les différentes planques occupées par les auteurs des attentats.