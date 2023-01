Les manuels de pratiques pédophiles désormais explicitement punissables

"Les manuels pour pédophiles sont répugnants. De manière presque pédagogique, ces livres, qui comptent souvent plus de 1.000 pages, donnent des instructions et des conseils sur la manière d'approcher les enfants, de les mettre à l'aise, de gagner leur confiance et d'abuser d'eux [...] Ils incitent à la maltraitance des enfants et les rendent encore plus vulnérables. Par conséquent, des mesures strictes doivent être prises à cet égard. En général, si ces manuels sont découverts, un autre crime a déjà été commis et le ministère de la Justice peut engager des poursuites. Pourtant, il y a une chance d'acquittement si ces manuels de pédophilie sont formulés de manière aussi subtile et voilée. Il est inacceptable que des personnes qui se livrent à des pratiques aussi pernicieuses puissent encore être libres. C'est pourquoi nous envisageons une nouvelle criminalisation dans le nouveau code pénal."

Tout d'abord, le nouvel article du projet de loi criminalise la fabrication et la distribution de contenus destinés à promouvoir la commission d'abus sexuels sur un mineur. Une définition large a été utilisée pour s'assurer que les manuels sur les abus ne sont pas modifiés à plusieurs reprises pour ne pas relever de la compétence. La possession et l'acquisition de ce contenu sont également punissables. La fabrication, la distribution, la possession et l'acquisition de ces manuels seront punies de 3 à 5 ans de prison ou d'un traitement sous privation de liberté de 2 à 4 ans.

Ceux qui se contentent d'accéder à ce contenu par le biais des technologies de l'information et de la communication risquent une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans, un traitement de privation de liberté de 6 mois à 2 ans maximum, une peine sous surveillance électronique, un travail d'intérêt général ou une mise à l'épreuve.

Au Royaume-Uni et en Allemagne, la possession et la distribution de ces manuels sont déjà punissables. Aux Pays-Bas, le ministre de la Justice travaille sur un projet de loi à ce sujet. La députée européenne Hilde Vautmans (Open VLD) travaille à une interdiction européenne des manuels de pédophilie.