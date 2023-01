La fillette de 11 ans tuée dans une fusillade "venait de la famille la plus riche de la pègre anversoise": voici ce que l'on sait

Interrogé par Gazet van Antwerpen, il promet “une réaction”. À 36 ans, il est l’un des criminels les plus connu de Belgique. Il est l’aîné d’une famille dont les parents sont venus du Maroc dans les années 80. Il passe son enfance dans le district multiculturel de Borgerhout à Anvers. Il commence son activité criminelle comme coursier sortant la drogue du port d’Anvers. Très vite, il constitue son propre réseau en charge de récupérer la cocaïne et de dealer pour lui. En 2016, il est arrêté par les autorités pour une histoire de donation d’argent sale à une école anversoise. Après avoir été libéré sous probation, il fuit le pays et s’installe à Dubaï (qui n’a pas de traité d’extradition avec la Belgique) d’où il gère son business.