Dans cette affaire, des hommes profitaient de jeunes filles mineures en fuite pour les forcer à se prostituer, un phénomène en pleine expansion.

Le gang publiait et gérait des offres d'emploi sur le site Internet Quartier Rouge, déplaçant les filles d'un endroit loué à un autre pour les proposer à des clients potentiels.

La police a eu vent de ces opérations et une enquête a été lancée. Cette enquête a donné lieu à un certain nombre de perquisitions au terme desquelles deux personnes ont été arrêtées et placées sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Un troisième suspect a été arrêté et relâché sous conditions. A noter qu'un quatrième individu figure également dans le dossier.