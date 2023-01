Procès des attentats de Bruxelles: deux numéros de GSM activés au lendemain des attentats ont intrigué les enquêteurs

Les enquêteurs ont mené diverses perquisitions dans l'appartement de la rue du Tivoli à Laeken, qui était loué par Hervé Bayingana Muhirwa depuis octobre 2015, et où s'est réfugié, après les attentats, Osama Krayem. "135 pièces ont été saisies, sur lesquelles on a essayé de trouver des traces ADN et dactyloscopiques (empreintes digitales, NDLR). Une fois le travail de labo effectué, on a fait des recherches informatiques, de téléphonie et autres", a expliqué la cheffe d'enquête.

LIRE AUSSI - Salah Abdeslam au procès des attentats de Bruxelles: "Je vais rester dans ma cellule jusqu'au verdict"

C'est ainsi que les enquêteurs découvrent qu'un GSM se trouvant sur la table du salon a été utilisé avec un numéro attribué à Hervé Bayingana Muhirwa, et qu'il a été activé le 23 mars, soit le lendemain des attentats. Ce numéro n'a servi que pour des contacts avec deux interlocuteurs : Bilal El Makhoukhi (qui n'a pas contesté être le détenteur du numéro appelé) et la société de restauration Sodexo. Mais Hervé Bayingana Muhirwa a démenti être le détenteur de ce numéro, bien que la personne l'ayant utilisé pour appeler Sodexo se soit présentée sous son nom.

Par ailleurs, les enquêteurs ont trouvé une boîte de GSM vide. À partir du numéro IMEI (numéro de série permettant d'identifier tout appareil mobile) inscrit sur l'emballage, ils constatent que deux cartes SIM ont été introduites dans ce téléphone. L'une est attribuée à Bilal El Makhoukhi et a été utilisée pour la première fois également le 23 mars. L'autre est celle qui a été utilisée dans le GSM trouvé sur la table du salon, attribuée donc à Hervé Bayingana Muhirwa. "En résumé, ces numéros servent à se contacter l'un et l'autre", a précisé la juge d'instruction Sophie Grégoire.