Je veux faire du Airbnb, mais comment dois-je m’y prendre ?

Chaque lundi, avec “Droit de savoir”, La Libre et l’Ordre français du barreau de Bruxelles répondent à une question juridique. Ce lundi, Me Manuela von Kuegelgen (Simont Braun) et Me Doriane Servais (Simont Braun), avocates au barreau de Bruxelles, décortiquent vos droits si vous êtes tenté par l’hébergement entre particuliers.