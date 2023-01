Procès des attentats de Bruxelles: les enquêteurs abordent la fusillade de la rue du Dries pour la compréhension du jury

Cette affaire a déjà fait l'objet d'un jugement, qui a condamné le 23 avril 2018 Salah Abdeslam et Sofien Ayari à 20 ans de prison pour tentative d'assassinat sur des policiers dans un contexte terroriste ainsi que détention et port d'armes prohibées. Mais elle constitue pour les enquêteurs une date pivot, un événement qui aura impacté les faits du 22 mars 2016, a expliqué la juge d'instruction Berta Bernardo Mendez. Ce volet a dès lors été présenté aux jurés pour leur compréhension de la suite des événements, soit l'arrestation de Salah Abdeslam et Sofien Ayari, le 18 mars, et les attentats quatre jours plus tard. L'instruction est toujours ouverte pour une autre prévention, celle de participation aux activités d'un groupe terroriste, a précisé la juge d'instruction.