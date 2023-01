L'État belge assigné en justice pour des abus policiers lors d'une manifestation

Onze personnes et La Ligue des droits humains (LDH) assignent en justice l'État belge, la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles et le bourgmestre Philippe Close, en tant que chef de la zone de police, pour des abus policiers lors d'une manifestation qui s'est tenue il y a deux ans à Bruxelles, rapportent mardi La Libre Belgique, De Standaard, Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg.