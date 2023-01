Procès des attentats à Bruxelles: plusieurs traces et objets démontrent des liens entre les planques de Forest et Schaerbeek

Les nombreuses traces et empreintes identifiées sur des objets, comme celles de Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui mais aussi d'autres accusés et assaillants des attentats de Bruxelles et Paris, se retrouvent aussi bien rue du Dries que rue Max Roos.

Retrouvez ici toute l'actualité sur le Procès des attentats de Bruxelles.

Les enquêteurs sont parvenus à déterminer qu'Ibrahim El Bakraoui avait logé rue des Casernes à Etterbeek entre le 04/10/15 et le 29/02/16 puis qu'il s'était installé rue Max Roos. Sur base d'une carte Mobib de la Stib retrouvée dans la zone où il s'est fait exploser à Zaventem et d'un ticket de caisse prouvant l'achat de la carte, les enquêteurs ont pu démontrer six voyages "probables" entre la planque de Forest et les deux autres.

Un GSM de la marque ZIZO, retrouvé dans une poubelle de la rue Max Roos, donne par ailleurs un nouvel éclairage sur la réaction des frères El Bakraoui après la fusillade survenue rue du Dries le 15 mars.

L'analyse de la téléphonie montre en effet qu'un SMS a été envoyé le 16/03 avec ce GSM à destination d'un autre mobile abandonné rue de l'Eau par Salah Abdeslam et Sofien Ayari lors de leur fuite après la fusillade. Le message envoyé est le suivant: "Hamza?". "Hamza" étant le surnom de Sofien Ayari, ce SMS montre, selon les enquêteurs que les frères El Bakraoui souhaitaient retrouver Salah Abdeslam et Sofien Ayari pour les emmener à la planque de la rue Max Roos. Leur message n'a toutefois jamais reçu de réponse.

L'exposé a également pointé les similitudes par rapport aux méthodes de location employées pour les deux planques. Dans les deux cas, deux fausses cartes d'identité belges ont été employées, l'une mentionnant l'identité fictive d'un certain Mehdi Vandenbus, l'autre celle, toujours fictive, de Miguel Dos Santos. Les photos sont en réalité celles des frères El Bakraoui.

L'usage d'un numéro de téléphone exclusivement dédié au contact avec les propriétaires des appartements ressort également. En outre, le paiement du loyer s'effectuait via un même compte technique de Bpost.