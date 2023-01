Procès des attentats : un ordinateur utilisé par les terroristes retrouvé par des éboueurs, "une véritable caverne d'Ali Baba"

Procès des attentats de Bruxelles: les enquêteurs abordent la fusillade de la rue du Dries pour la compréhension du jury

Les enquêteurs sont revenus, lundi en fin d'après-midi devant la cour d'assises de Bruxelles, sur la fusillade survenue rue du Dries à Forest, le 15 mars 2016 - soit une semaine avant les attentats de Maelbeek et Zaventem -, entre les unités spéciales et Mohamed Belkaïd, mort en protégeant la fuite des accusés Salah Abdeslam et Sofien Ayari.