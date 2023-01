La coopération internationale Hazeldonk permet la saisie de stupéfiants et le démentellement d'un laboratoire de production

Les participants se coordonnent pour plusieurs types d'opérations. Les actions dites "Étoile", menées simultanément dans les quatre pays cinq fois par an sur plusieurs jours, se focalisent sur les véhicules personnels des passeurs de drogues et sur les transports en commun. En 2022, elles ont permis de mettre la main sur 48 kilos de marijuana, 70 kilos de haschich, 73 kilos de cocaïne, 79.000 pilules d'ecstasy et près de 264.000 euros en espèces. Des enquêtes menées en amont ont également abouti au démantèlement d'un laboratoire de production de drogue et d'une "blanchisserie" de cocaïne, situés en Belgique.

Les actions dites "Dope Runner", qui se déroulent plusieurs fois par mois et se concentrent sur les passeurs et réseaux qui utilisent les autoroutes, ont débouché sur la saisie d'un total de 60 kilos de cocaïne, 35 kilos d'héroïne, 45 kilos de marijuana, 20 kilos de speed, 360.000 pilules d'ecstasy, 3 litres de GHB et 700.000 euros en espèces en 2022.

En parallèle de ces opérations, cette coopération transfrontalière mène également des contrôles sur les voies navigables, ferrées et aériennes ainsi que sur le trafic postal, car la drogue est également acheminée via colis postaux.

La police souhaite à l'avenir impliquer plus rapidement la justice dans la coopération Hazeldonk. Un nouveau traité de police Benelux visant à offrir de nouvelles possibilités en matière de lutte contre les réseaux de distribution de drogue doit aussi entrer en vigueur prochainement.