Procès des attentats de Bruxelles: Najim Laachraoui avait le profil idéal pour diriger la cellule terroriste belge des attentats du 22 mars 2016

"Si l'on compare les différents profils (des membres présumés de la cellule en Belgique, NDLR), pour moi, Najim Laachraoui est le candidat idéal, en excluant Mohamed Belkaïd", décédé le 15 mars 2016 dans un affrontement avec la police rue du Dries à Forest, a expliqué l'islamologue. "Lui, Osama Krayem et Bilal El Makhoukhi sont les seuls à être des vétérans du djihad syrien. Les frères El Bakraoui ne se sont pas rendus en Syrie."

En outre, Najim Laachraoui a pour lui une meilleure connaissance de la Belgique et des personnes sur place, comparé au Suédois Osama Krayem. Najim Laachraoui possède en plus l'avantage de ne pas être connu des services de sécurité, à l'inverse de Bilal El Makhoukhi. Le kamikaze est également celui qui est resté le plus longtemps au "Sham" (en Syrie) et entretient des contacts privilégiés avec l'émir Abou Ahmed, qui dirige la cellule depuis la Syrie d'après l'enquête.

Najim Laachraoui a joué quatre rôles au sein de la cellule terroriste belge, a exposé un policer anti-terrorisme : logisticien, artificier, organisateur et, finalement, kamikaze.

En tant que logisticien, l'homme a contribué à l'achat du matériel électronique (boutons-poussoirs, connecteurs de batterie, etc.) nécessaire à la confection des bombes utilisées à l'aéroport et dans le métro bruxellois. Il aurait également mis en relation deux autres membres du groupe Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa. Ce que nie ce dernier.

Najim Laachraoui connaît les deux hommes depuis 2012, ont retracé les enquêteurs. Hervé Bayingana Muhirwa habite à proximité de chez lui, il est au courant de son départ en Syrie. Selon l'accusé, Najim Laachraoui et lui se recroisent "fortuitement" le 17 mars 2016 et se revoient quelques jours après, lorsque le kamikaze de Zaventem demande à Hervé Bayingana Muhirwa d'héberger Osama Krayem et Mohamed Abrini dans son appartement situé rue du Tivoli, ce qu'il acceptera.

Bilal El Makhoukhi, lui, connaît Najim Laachraoui depuis que les deux hommes ont participé à plusieurs manifestations organisées par le groupe djihadiste belge Sharia4Belgium. En 2013, ils se retrouvent tous deux sur le front en Syrie et Najim Maachraoui rend notamment visite à son compère lorsque ce dernier a été blessé par balle. Dans le cadre des attentats de Bruxelles, le futur kamikaze demande à Bilal El Makhoukhi de dégoter des armes et des véhicules, ce à quoi ce dernier répond ne pas être en mesure d'aider. Le 21 mars 2016, Bilal El Makhoukhi s'occupe en revanche de déplacer les armes détenues dans l'appartement de la rue Max Roos à Schaerbeek.

Concernant son rôle d'artificier, Najim Laachraoui est vu par les enquêteurs comme celui qui fabrique le TATP, l'explosif utilisé pour les bombes. Un fichier audio retrouvé sur le PC découvert rue Max Roos, dans lequel le terroriste partage avec son destinataire des méthodes de fabrication et le choix des prochaines cibles d'attentats, va dans ce sens.

Sur l'organisation, l'accusé Osama Krayeme déclare aux enquêteurs durant une audition: "Moi, je pense que Najim savait tout depuis le départ, depuis la Syrie peut-être. Ce n'était pas un soldat comme les autres, il était plus élevé?". L'accusé Mohamed Abrini explique pour sa part, toujours en audition, que "c'est sûrement Najim qui avait contact avec quelqu'un qui donnait des ordres. (?) Même à moi, alors que j'étais avec eux, on ne me disait pas tout". C'est Najim Laachraoui qui réserve d'ailleurs le taxi qui l'emmènera, avec l'autre kamikaze Ibrahim El Bakraoui et l'accusé Mohamed Abrini jusqu'à l'aéroport de Zaventem le matin du 22 mars 2016.

Enfin, le dernier rôle joué par Najim Laachraoui est celui de kamikaze. À 07h58, il déclenche sa charge explosive dans le hall des départs du nouveau bâtiment de l'aéroport, quelques secondes après Ibrahim El Bakraoui. La double explosion a tué 16 personnes et fait de nombreux blessés.