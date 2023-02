Six hommes condamnés à la suite de vidéos d'un viol collectif postées sur Snapchat

La cour d'appel de Bruxelles a condamné vendredi six hommes à des peines entre 6 et 8 ans d'emprisonnement pour avoir violé une jeune femme, avoir filmé la scène et avoir posté ensuite les vidéos sur le réseau social Snapchat.