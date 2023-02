Voiture partagée : si je fais un accident, qui paie les dégâts ?

Chaque lundi, avec “Droit de savoir”, La Libre et l’Ordre français du barreau de Bruxelles répondent à une question juridique. Ce lundi, Me Agathe De Brouwer, avocate au barreau de Bruxelles, décortique vos droits en cas d’usage d’une voiture qui ne vous appartient pas.

La voiture devient de plus en plus coûteuse, nombreux sont ceux qui cherchent à éviter de payer les frais en ayant recours au car sharing. Que ce soit via des sociétés spécialisées, des...